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الصحة العالمية: "أوميكرون" شديد العدوى لكن لا داعي للذعر

الصحة

الصحة العالمية:
Reuters
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قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثن، إن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون" شديدة العدوى، لكن يجب ألا يشعر الناس بالذعر بسببها.

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وأضافت سواميناثن خلال مقابلة في مؤتمر "رويترز نكست" اليوم الجمعة، أن "التعامل الصحيح هو التأهب والحذر وليس الذعر في مواجهة المتحور الجديد".

وتابعت "إلى أي مدى يتعين أن نقلق؟ نحن في حاجة للتأهب والحذر لا الذعر، لأننا في وضع مختلف عما كنا عليه قبل عام".

وقالت إن "ظهور المتحور الجديد أمر غير مرحب به"، لكنها أضافت أن "العالم مستعد على نحو أفضل نظرا لصنع لقاحات منذ بداية الجائحة".

وأردفت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية: "علينا أن ننتظر ولنأمل أن يكون أقل وطأة... لكن من السابق لأوانه التوصل لنتيجة بشأن المتحور ككل".

المصدر: رويترز

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