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منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة

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منظمة الصحة العالمية تدعو الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة
Reuters DENIS BALIBOUSE
منظمة الصحة العالمية
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دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها، في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعية الدول إلى "تبني مقاربة علمية تستند إلى تقييم المخاطر".

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وأضافت: "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

ودعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا  في مداخلة متلفزة مساء الأحد الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحور "أوميكرون" إلى رفعها بشكل "فوري وعاجل"، معتبرا أن الإجراء يفتقر إلى "مبرر علمي".

وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماما والذي يبدو بمثابة تمييز بحق بلادنا والبلدان المجاورة" التي طاولها الإجراء نفسه.

وحظرت دول عدة، خصوصا أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية. والجمعة، أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

المصدر: "أ ف ب" 

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