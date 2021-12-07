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الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابي بكورونا

الصحة

الصحة العالمية تعارض نقل بلازما الدم لمصابي بكورونا
Reuters Denis Balibouse
شعار منظمة الصحة العالمية
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أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم نقل بلازما الدم من المتعافين من "كوفيد – 19" للمصابين به، حتى لو كانت حالاتهم حرجة.

وقال مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن "الآمال السابقة كانت معلقة على الطريقة، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أنها لا تزيد من فرص بقاء المرضى على قيد الحياة ولا تقلل من الحاجة إلى التنفس الاصطناعي، كما أنه مكلف وتستغرق وقتا طويلا".

وأضاف: "منظمة الصحة تعارض بشدة نقل البلازما من الأشخاص المتعافين إلى المرضى الذين يعانون من مرض غير حاد، كما أنها لا تشجع على استخدام مثل هذا النقل في علاج المصابين بأمراض خطيرة وحالات حرجة".

وتم وضع التوصيات من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، حيث تم شرحها في منظمة الصحة العالمية، وأسسوا النتائج التي توصلوا إليها على 16 دراسة أجريت على 16236 مريضا.

المصدر: "تاس"

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