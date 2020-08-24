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منظمة الصحة العالمة تحذر من إجراء أقرته الولايات المتحدة أمس!

الصحة

منظمة الصحة العالمة تحذر من إجراء أقرته الولايات المتحدة أمس!
Reuters
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تعاملت منظمة الصحة العالمية بحذر حيال الموافقة على استخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين من كورونا في علاج المرضى الآخرين، مشيرة إلى أن الدليل على نجاحها لا يزال "منخفض الجودة".

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وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية: "هناك عدد من التجارب السريرية الجارية حول العالم تبحث في بلازما النقاهة، مقارنة بمستوى الرعاية".

وتابعت خلال مؤتمر صحفي قائلة إن "القليل من هذه التجارب فقط بينت نتائج مؤقتة ... وفي الوقت الحالي ما زالت هذه الأدلة منخفضة الجودة للغاية".

يأتي هذا التحذير غداة موافقة الهيئة الفدرالية للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج المصابين الآخرين.

المصدر: رويترز

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