جنوب إفريقيا.. تحذير من أعراض مبهمة لمتحور "أوميكرون"
Reuters
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أكدت الطبيبة الجنوب إفريقية أنجليكا كوتزي، أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، غالبا ما يشتكون من "التهاب الحلق وتخرش الحنجرة".
وأوضحت الأخصائية، أن "رجلا اشتكى لأول مرة من هذه الأعراض في نوفمبر الماضي ولم تلاحظ عليه الأعراض المعتادة لكورونا مثل فقدان حاسة الشم".
وأعلنت عدد من الدول بينها روسيا عن إجراءات وقائية لمنع المتحور "أوميكرون" من دخول أراضيها.
كما منعت بعض الدول السفر إلى جنوب إفريقيا، وفرضت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على العائدين من هناك.
المصدر: "سبوتنيك"
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