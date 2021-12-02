 
مباشر

علماء الصين يكتشفون جسما مضادا لجميع طفرات "كوفيد-19"

الصحة

علماء الصين يكتشفون جسما مضادا لجميع طفرات
Globallookpress Mao Siqian
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv5p

يزعم علماء الأحياء الجزيئية من الصين أنهم اكتشفوا الجسم المضاد 35В5، القادر على الاندماج مع المنطقة الأكثر استقرار في بنية بروتين S للفيروس التاجي المستجد.



ويشير موقع bioRxiv، الذي نشر الخبر، إلى أنه وفقا للعلماء، سيساعد هذا الاكتشاف على ابتكار لقاح عام يحمي من جميع سلالات الفيروس التاجي المستجد.

إقرأ المزيد
أخصائي مناعة يحدد مدة بقاء الأجسام المضادة لـ
أخصائي مناعة يحدد مدة بقاء الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" في أجسام الشباب

ووفقا لنتائج التجارب التي أجريت، يتجاهل جزيء 35В5جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد، ويمكنه الاندماج ببروتين S للمتحور أوميكرون أيضا.

ويذكر أن فريقا من الأطباء برئاسة البروفيسور دينغ كاي من جامعة صن يات صن في قوانغتشو، قد اكتشف هذا الجسم المضاد في دم مواطن صيني تعافى من "كوفيد-19".

وكان الهدف من هذه الدراسة، هو الحصول على عدد كبير من الخلايا البائية، التي تنتج الأجسام المضادة للفيروس التاجي المستجد. واتضح أنه بفضل وجود الأجسام المضادة 35B5 بقيت الفئران المخبرية على قيد الحياة ولم تصب رئتيها بأضرار كبيرة.

ووفقا للعلماء، سيسمح اللقاح العام المبتكر على أساس هذا الاكتشاف، بمكافحة جميع طفرات الفيروس التاجي المستجد بفعالية عالية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

ولكن، بالنظر إلى أن المواد التي ينشرها موقع bioRxiv لا تخضع لتدقيق الخبراء قبل نشرها، فإن ما أعلنه الخبراء الصينيون لن يصبح منشورا علميا، إلا بعد أن يتحقق من صحته خبراء خارجيون.

المصدر: فيستي. رو

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا