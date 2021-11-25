أخصائي مناعة يحدد مدة بقاء الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" في أجسام الشباب

أعلن الدكتور نيقولاي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي، أن الأجسام المضادة لمرض "كوفيد-19" تبقى في أجسام الشباب حتى بعد مضي ستة أشهر على شفائهم.



ويشير كريوتشكوف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن العلماء يدرسون مدة بقاء الأجسام المضادة لـ "كوفيد-19" في أجسام مختلف الفئات العمرية. لأن نتائج هذه الدراسة ستسمح بتحديد وقت إعادة التطعيم.

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ويضيف، تقترح وزارة الصحة إعادة التطعيم ضد "كوفيد-19 " بعد مضي ستة أشهر على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح. لأن الهدف من إعادة التطعيم هو دعم مستوى الأجسام المضادة في الجسم، ما يعطي حماية جيدة ضد العدوى. ولكن هناك بعض الأشخاص الذين تستمر مناعتهم ضد "كوفيد-19" فترة أطول من الآخرين.

ويقول، "تشير البيانات الأخيرة، إلى أن مستوى الأجسام المضادة بعد مضي ستة أشهر على التطعيم أو الإصابة بالمرض يبقى مرتفعا نسبيا، لذلك يمكن تأجيل إعادة التطعيم. ولكن لا يوجد قرار نهائي بهذا الشأن، لأن دراسة العلاقة بين مستوى الأجسام المضادة وخصائصها الوقائية لا تزال جارية".

ووفقا له، يجمع العلماء المعلومات ويحللونها، من أجل تحديد الوقت الأمثل لإعادة التطعيم لمرضى معينين مع الاخذ بالاعتبار عمرهم وحالتهم الصحية. ولا يستبعد الخبير أن يسمح بإعادة تطعيم الشباب والأصحاء بعد مضي ثمانية أشهر أو حتى تسعة أشهر على التطعيم الأولي.

المصدر: نوفوستي