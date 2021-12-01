تعرّف على متحوّرات فيروس كورونا الشهيرة "حتى الآن" وأيها أكثر إثارة للقلق!

ظهرت عدة سلالات من SARS-CoV-2، الفيروس التاجي المسبب لمرض "كوفيد-19"، في جميع أنحاء العالم. وتتحوّر الفيروسات طوال الوقت، لذا لم تكن الاختلافات الجديدة مفاجئة.

ومع ذلك، عندما تصبح النسخة المعدلة "سلالة سائدة" في منطقة ذات سمات مقلقة، يقوم خبراء الصحة العامة بتسمية هذه الإصدارات ومتابعتها. ويُظهر العديد من طفرات SARS-CoV-2 تعديلات على البروتين الشائك للفيروس - والذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية وغزوها. وعلى هذا النحو، أدت الطفرات الجينية المختلفة في بعض الحالات إلى زيادة قابلية الانتقال، وربما شدة المرض المرتبط بهذه المتغيرات المعينة.

وفيما يلي نظرة على العلم وراء متغيّرات SARS-CoV-2، وأيها أكثر إثارة للقلق في المجالات المختلفة، وفقا لتقرير "لايف ساينس".

المتغيرات المثيرة للقلق

- متحوّر ألفا (B.1.1.7)

شوهد متحوّر ألفا، المعروف سابقا باسم B.1.1.7، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). وبحلول ديسمبر 2020، ظهر في الولايات المتحدة.

وانتشر المتحوّر إلى 114 دولة على الأقل، وفقا لشبكة الفيروسات العالمية، وهو مسؤول عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" في المملكة المتحدة بين 23 مايو و5 يونيو 2021. وحوالي 60٪ من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة كانت مرتبطة بمتحوّر ألفا، حسبما أفاد مركز السيطرة على الأمراض.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحتوي متحوّر ألفا على 23 طفرة مقارنة بسلالة ووهان الأصلية، مع ثمانية من تلك الموجودة في البروتين الشائك للفيروس، وفقا للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة (ASM). ويُعتقد أن ثلاثة من طفرات البروتين الشائك مسؤولة عن أكبر تأثير على بيولوجيا الفيروس: يبدو أن طفرة N501Y تعزز مدى إحكام ارتباط البروتين الشائك بمستقبلات ACE2 - نقطة الدخول الرئيسية إلى الخلايا البشرية؛ يمكن للطفرة 69-70del، بالتنسيق مع N501Y، تفسير زيادة قابلية انتقال المتغير، كما يقول بعض العلماء؛ وطفرة P681H يمكن أن تزيد أيضا من قابلية الانتقال، حيث قد تكون متورطة في كيفية دمج الفيروس مع غشاء خلية بشرية من أجل إيصال جينومه إلى الخلية، وفقا لـ ASM.

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لماذا هو متحوّر مثير للقلق؟

اعتُبر الأكثر قابلية للانتقال بحوالي 50٪ من الشكل الأصلي لفيروس كورونا الجديد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وقالت إنه من المحتمل أيضا أن يتسبب في حالات أكثر خطورة من "كوفيد-19".

- متحوّر بيتا (B.1.351)

اكتُشف متحوّر بيتا لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو 2020، واعتُبر مثيرا للقلق في ديسمبر 2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وعُثر عليه في 48 دولة على الأقل، وفي 23 ولاية أمريكية، وفقا لشبكة الفيروسات العالمية.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

أفادت "لايف ساينس" سابقا أن متحوّر بيتا يحتوي على ثماني طفرات مميزة قد تؤثر على كيفية ارتباط الفيروس بالخلايا: أبرزها N501Y وK417N وE484K. وقد تسمح طفرة N501Y، التي تظهر أيضا في متحوّر ألفا، للفيروس التاجي الجديد بالارتباط بشكل أكثر إحكاما بمستقبلات ACE2. وقد تغير طفرة K417N شكل البروتين الشائك، ما يجعل الأجسام المضادة مهيأة للسلالات السابقة أقل احتمالية للتعرف على البروز الواضح. ويبدو أن الطفرة الثالثة الملحوظة، E484K، تساعد الفيروس أيضا على تجنب الأجسام المضادة من جهاز المناعة، وفقا لدراسة في فبراير في المجلة الطبية البريطانية.

لماذا هو متحوّر مثير للقلق؟

وُصف بأنه أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50٪ من السلالة الأصلية لـ SARS-CoV-2 التي ظهرت في ووهان، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. كما أن بعض الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لا تعمل بشكل جيد ضد السلالة. واللقاحات أقل فعالية ضده. وقد يؤدي المتحوّر بيتا إلى مرض أكثر خطورة قليلا وخطر وفاة أعلى قليلا من فيروس كورونا الأصلي، وفقا لدراسة أجريت في يوليو في The Lancet Global Health.

- متحوّر غاما (P.1)

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جمعت العينات الأقدم الموثقة لمتغير غاما، والمعروف أيضا باسم P.1، في البرازيل في نوفمبر 2020، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. واكتشف العلماء لأول مرة المتحوّر في اليابان في أوائل يناير 2021، عندما أثبت أربعة مسافرين إصابتهم بالفيروس بعد رحلة إلى البرازيل؛ ثم وجد الباحثون دليلا على أنه كان منتشرا بالفعل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وصُنّف غاما على أنه نوع مختلف من القلق في 11 يناير 2021.

وأبلغ عن غاما في 74 دولة حول العالم، وفقا لموقع الأمم المتحدة الجديد. وأكتُشف لأول مرة في الولايات المتحدة في يناير 2021، وأبلغ عنه في 30 ولاية أمريكية على الأقل، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يرتبط غاما ارتباطا وثيقا ببيتا (B.1.351)، ويشترك المتحوّران في بعض الطفرات نفسها في البروتينات الشائكة الخاصة بها، كما أفادت "التايمز".

وتشمل طفرات البروتين الشائك: N501Y، الذي يساعد الفيروس على الارتباط بإحكام بالخلايا ويوجد أيضا في سلالة ألفا (B.1.1.7). وقد تساعد الطفرة K417T أيضا متحوّر غاما على الالتصاق بالخلايا، بينما من المحتمل أن تساعد طفرة E484K المتحوّر على تفادي بعض الأجسام المضادة. ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، بالإضافة إلى هذه الطفرات الثلاث، يحمل المتحوّر ثماني تغييرات تسلسلية إضافية: L18F وT20N وP26S وD138Y وR190S وD614G وH655Y وT1027I.

لماذا هو متحوّر مقلق؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن غاما أكثر قابلية للانتقال من سلالة الفيروس التاجي الأصلي، B.1.1.28، وأن عدوى غاما مرتبطة بحمل فيروسي أعلى بكثير من المتغيرات الأخرى. ومقارنة بالسلالة الأصلية لـ SARS-CoV-2، تُظهر غاما حساسية أقل للعديد من علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، بما في ذلك bamlanivimab وetesevimab، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في 12 مايو في مجلة Cell Host & Microbe، فإن المتحوّر يبدو أيضا مقاوما نسبيا للتحييد بواسطة بلازما النقاهة والأجسام المضادة المأخوذة من الأشخاص الملقحين.

- متحوّر دلتا (B.1.617.2)

حُدد لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، وصُنف على أنه مثير للقلق في مايو 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

واكتُشف النوع سريع الانتشار في أكثر من 100 دولة، وسرعان ما أصبح السلالة المهيمنة حول العالم.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحتوي متحوّر دلتا على العديد من الطفرات المهمة في البروتين الشائك، بما في ذلك طفرات T19R وdel157/158 وL452R وT478K وD614G وP681R وD950N، وفقا لموقع outbreak.info. ويسمح اثنان من هذه الطفرات - L452R وD614G - للمتحوّر بالارتباط بقوة أكبر بمستقبلات ACE2، حسبما ذكرت "لايف ساينس" سابقا. والبعض الآخر، مثل P681R، قد يسمح لدلتا بالتهرب من مناعة المضيف.

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لماذا هو متحوّر مقلق؟

يُعتقد أن متحوّر دلتا الإصدار الأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا الجديد حتى الآن - يحتمل أن يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 60٪ من ألفا، وربما يكون قابلا للانتقال مرتين مثل السلالة الأصلية لفيروس كورونا الذي ظهر في ووهان، الصين. وبالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن المتغير يمكن أن يتجنب اللقاحات الموجودة بسهولة أكبر من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا.

- متحوّر أوميكرون (B.1.1.529)

وُصف بأنه شديد التحور من فيروس كورونا، وحُدد لأول مرة في جنوب إفريقيا. وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون على أنه نوع مختلف من القلق في 26 نوفمبر 2021.

ولا أحد يعرف من أين ظهر أوميكرون لأول مرة، ولكنه حُدد لأول مرة في جنوب إفريقيا. واكتُشف منذ ذلك الحين في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أستراليا والنمسا وبلجيكا وبوتسوانا وكندا والدنمارك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والبرتغال واسكتلندا.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يوجد لدى أوميكرون أكثر من 30 طفرة في الجينات التي ترمز لبروتينه الشائك، مع 10 من هذه الجينات ترميز لأجزاء من "مجال ربط المستقبلات"، أو جزء من البروتين الشائك الذي يلتصق بالخلايا البشرية، حسبما ذكرت "لايف ساينس" سابقا.

وظهرت بعض الطفرات الأخرى في أوميكرون أيضا في المتغيرات السابقة وقد تؤدي إلى زيادة قابلية الانتقال أو قد تساعد الفيروس على التهرب من جهاز المناعة، وفقا لموجز تقني نشرته منظمة الصحة العالمية. وعلى سبيل المثال، يحتوي أوميكرون على طفرة N501Y، والتي توجد أيضا في متحوّر ألفا، ويُعتقد أنها تجعل الفيروس أكثر عدوى، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

لماذا هو متحوّر مقلق؟

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يحتوي أوميكرون على عدد كبير جدا من الطفرات في البروتين الشائك، التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال أو قادرا على التهرب جزئيا على الأقل من اللقاحات. ولم يتضح بعد مدى قابلية انتقال أو شدة أوميكرون.

ولا يعرف الخبراء حتى الآن مدى فعالية لقاحات "كوفيد-19" الحالية ضد أوميكرون.

المتغيرات ذات الأهمية

- متحوّر إيتا (B.1.525)

جرى التعرف على إيتا، المعروف أيضا باسم B.1.525، في المملكة المتحدة ونيجيريا في ديسمبر 2020، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه صُنّف على أنه نوع مختلف من المتحوّرات المثيرة للاهتمام في 17 مارس 2021.

واعتبارا من 9 يوليو، أبلغ عن إيتا في 68 دولة حول العالم، وفقا لـ GISAID.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحمل إيتا بعض الطفرات نفسها التي شوهدت في سلالة ألفا (B.1.1.7)، بما في ذلك E484K، الذي يساعد الفيروس على التهرب من بعض الأجسام المضادة، وما يسمى بحذف H69 – V70، والذي يغير شكل البروتين الشائك وقد يؤدي أيضا إلى مساعدة المتحوّر على تجنب الأجسام المضادة، وفقا لـ"نيويورك تايمز". كما أنه يحمل طفرة تسمى Q677H، والتي تغير الحمض الأميني 677 من البروتين الشائك. ويشير موقع التبادل إلى أن الطفرة قد تساعد المتحوّر على دخول الخلايا بسهولة أكبر؛ ولكن حتى الآن، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان إيتا أكثر قابلية للانتقال من الإصدارات السابقة للفيروس.

وتشمل الطفرات الأخرى في البروتين الشائك: A67V و144del وD614G وF888L.

لماذا هو متحوّر مقلق؟

نظرا للطفرات الموجودة في إيتا، من المحتمل أن علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة وبلازما النقاهة والأجسام المضادة من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، قد لا تحيد المتحوّر بشكل فعال مثل تحييد الإصدارات السابقة من الفيروس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

- متحوّر أيوتا (B.1.526)

اكتُشف لأول مرة في نوفمبر 2020 في مدينة نيويورك، وحُدد كمتحوّر مثير للاهتمام في 24 مارس 2021.

وعُثر على متحوّر أيوتا في 43 دولة على الأقل وجميع الولايات الأمريكية. وفي الولايات المتحدة، يمثل هذا المتحوّر 6٪ من جميع عينات SARS-CoV-2 المتسلسلة منذ تحديده، وفقا لجامعة ستانفورد.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحتوي المتحوّر على طفرتين ملحوظتين في البروتين الشائك: D614G وT951. ويُعتقد أن طفرة D614G، الموجودة في العديد من متحوّرات SARS-CoV-2 الأخرى، تساعد الفيروس على الارتباط بشكل أقوى بمستقبلات ACE2 على الخلايا البشرية. والطفرة الثالثة الملحوظة، المسماة E484K، والتي توجد أيضا على البروتين الشائك للفيروس، مثيرة للقلق لأنه يبدو أنها تساعد المتغير على التهرب من الأجسام المضادة لجهاز المناعة.

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هل هو متحوّر مقلق؟

تشير الأبحاث الأولية، المفصلة في تقرير مركز السيطرة على الأمراض (CDC) في 16 مايو، إلى أن متحوّر أيوتا لا يسبب "كوفيد-19" أكثر خطورة وأنه غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بعد تطعيم الفرد، أو إعادة العدوى. ومع ذلك، فإن أنواع الطفرات التي عُثر عليها تشير إلى احتمال أن يكون الفيروس أكثر قابلية للانتقال وأن يتجنب بعض أجزاء الجهاز المناعي.

- متحوّر كابا (B.1.617.1)

اكتُشف لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020، وحُدد كمتحوّر مثير للاهتمام في 4 أبريل.

وعُثر عليه في 52 دولة على الأقل و31 ولاية أمريكية، وفقا للوحة القيادة بجامعة ستانفورد. واعتبارا من 24 يونيو، كان كابا يمثل أقل من 0.5٪ من جميع سلالات SARS-CoV-2 التي حُللت منذ ظهور كابا.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحتوي كابا على سبعة إلى ثمانية طفرات على البروتين الشائك، وفقا لتقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض في 12 مايو. ويوجد اثنتان من هذه الطفرات، تسمى L452R E484Q، في مجال ربط مستقبلات البروتين. وتساعد هاتان الطفرتان الفيروس على الالتصاق بمستقبلات ACE2 على الخلايا البشرية.

وأفاد باحثون في 17 يونيو في bioRxiv، بأن طفرة أخرى في البروتين الشائك - D614G - تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال، في حين أن ما يسمى بطفرة P681R على البروتين الشائك يمكن أن تكون مسؤولة عن مقاومة المتحوّر للأجسام المضادة.

لماذا هو متحوّر مقلق؟

من المحتمل أن تكون هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال وأقل عرضة قليلا للقاحات mRNA مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.

- متحوّر لامدا (C.37)

اكتُشف لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020. وفي 14 يونيو من 2021، صنفته منظمة الصحة العالمية C.37 كمتحوّر عالمي مثير للاهتمام، وأطلق عليه اسم لامدا.

وحتى الآن، اكتُشف لامدا في 29 دولة، مع مستويات انتشار عالية في دول أمريكا الجنوبية. وفي الأشهر الأخيرة، اكتُشف لامدا في 81٪ من حالات "كوفيد-19" في بيرو، التي خضعت للتسلسل الجيني، و31٪ من الحالات في تشيلي التي خضعت للاختبار الجيني.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يحتوي المتحوّر على سبع طفرات في البروتين الشائك للفيروس، مقارنة بالسلالة الأصلية لـ SARS-CoV-2 التي اكتُشفت في ووهان. وعلى وجه التحديد، تُعرف هذه الطفرات باسم G75V وT76I وdel247 / 253 وL452Q وF490S وD614G و T859N، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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لماذا هو متحوّر مقلق؟

بعض هذه الطفرات لديها القدرة على زيادة قابلية انتقال الفيروس أو تقليل قدرة بعض الأجسام المضادة على تحييد الفيروس أو تعطيله. وعلى سبيل المثال، يوجد في لامدا طفرة تعرف باسم F490S تقع في مجال ربط مستقبلات البروتين الشائك (RBD)، حيث يرسو الفيروس أولا في الخلايا البشرية. وحددت ورقة بحثية نُشرت في عدد يوليو من مجلة Genomics، أن F490S "طفرة الهروب من اللقاح" ويمكن أن تجعل الفيروس أكثر عدوى وتعطل قدرة الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح على التعرف على المتحوّر.

- متحوّر "مو" (B.1.621)

اكتُشف لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). وفي 30 أغسطس، صنفته المنظمة على أنه "متحوّر مثير للاهتمام"، وأطلقت عليه اسم "مو" mu.

وعُثر عليه في 39 دولة، بما في ذلك بعض الفاشيات الكبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. واكتُشف أيضا في الولايات المتحدة - كشفت دراسة من جامعة ميامي عن المتحوّر في 9٪ من الحالات في نظام جاكسون التذكاري الصحي في ميامي، وفقا لـ"لايف ساينس".

وعلى الرغم من أن المتحوّر يمثل أقل من 0.1٪ من جميع حالات "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم التي تخضع للتسلسل الجيني، إلا أنه يمثل 39٪ من الحالات المتسلسلة في كولومبيا و13٪ في الإكوادور، ويتزايد انتشاره في هذه المناطق، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

ما هي الطفرات الرئيسية؟

يشارك Mu بعض الطفرات المقلقة مع متحوّر بيتا، بما في ذلك الطفرات المعروفة باسم E484K وK417N، وفقا لـ Medpage Today.

لماذا هو متحوّر مقلق؟

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن Mu "لديه مجموعة من الطفرات التي تشير إلى خصائص محتملة للهروب المناعي". وقال التقرير إن البيانات المبكرة في أطباق المختبر تظهر أن الأجسام المضادة التي أنتجت استجابة لتلقيح "كوفيد-19" أو العدوى السابقة، أقل قدرة على "تحييد" متحوّر Mu أو الارتباط به أو تعطيله. ومع ذلك، ما تزال هذه النتيجة بحاجة إلى تأكيد من خلال الدراسات المستقبلية.

المصدر: لايف ساينس