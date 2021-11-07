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عالم فيروسات يحدد مستوى التطعيم المطلوب لمكافحة سلالة دلتا

الصحة

عالم فيروسات يحدد مستوى التطعيم المطلوب لمكافحة سلالة دلتا
Sputnik
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قال البروفيسور بيوتر تشوماكوف العضو المراسل بأكاديمية العلوم الروسية، إنه يدعو للتطعيم الإلزامي، وانتقد بشدة معارضي التطعيم ضد فيروس كورونا.

ووفقا لهذا العالم الروسي، يقدم معارضو التطعيم، حججا سخيفة لتبرير رفضهم. وأشار إلى أن دعم  بعض الأطباء، لهؤلاء الرافضين لا يؤدي إلا إلى تفاقم الموقف.

وأضاف العالم: "أعتقد أن الذين يقاومون التطعيم الآن، سيكونون ممتنين لاحقا إذا تم إجبارهم على التطعيم".

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ووفقا له، تنتشر سلالة دلتا في الوقت الراهن بشراسة في البلاد، ولمكافحتها من الضروري تطعيم ما يصل إلى 80٪ من السكان. وإذا لم يتم تحقيق ذلك، ستبدأ طفرات أخرى من الفيروس بالانتشار، الأمر الذي سيتطلب تطعيم ما يصل إلى 90٪ من الروس.

 

المصدر: نوفوستي

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