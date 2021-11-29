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خمس علامات تنذر بقرب الجلطة الدماغية

الصحة

خمس علامات تنذر بقرب الجلطة الدماغية
Globallookpress Anna Altukhova/Russian Look
صورة تعبيرية
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كشف أطباء ألمان خمس علامات أولية، قد تظهر قبل بضعة أسابيع، تنذر بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية.


ويشير موقع Focus، إلى أن هذه العلامات التي تظهر قبل بضعة أسابيع، يمكن أن تختفي قبل حدوث الجلطة الدماغية.
وقد حدد خبراء مؤسسة القلب خمس علامات مبكرة للجلطة الدماغية وهي:

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1- شلل نصفي للجسم- يد واحدة وساق واحدة.

2- تدلي زوايا الفم أو صعوبة الابتسام.

3 - اضطراب النطق- يصبح كلام الشخص مشوشا أو غير واضح.

4- صداع شديد مفاجئ.

5- ضعف البصر وحتى فقدانه.

ويؤكد الخبراء، على أنه عند ظهور أي علامة من هذه العلامات يجب استشارة الطبيب فورا. كما أن على الأشخاص الذين هم ضمن مجموعة الخطر، قياس ضغط الدم بصورة دورية وعدم إهمال اضطراب معدل ضربات القلب.

المصدر: نوفوستي

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