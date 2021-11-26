 
مباشر

سويسرا: اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من كورونا

الصحة

سويسرا: اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من كورونا
Reuters BRENDAN MCDERMID
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rtw9

حذرت السلطات الصحية السويسرية من احتمال أن تكون اللقاحات الموجودة أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في إفريقيا مؤخرا.

وأشار المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا، في بيان له يوم الجمعة، إلى أن الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية صنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كـ"مثيرة للقلق".

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة
منظمة الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة "يحتاج إلى أسابيع عدة"

وجاء في البيان أن "سلالة فيروس كورونا B.1.1.529 التي تم اكتشافها مؤخرا يثير قلقا. ولديها طفرات أكثر مما كان معروفا للعلماء في ما يخص السلالات الأخرى المثيرة للقلق".

وأضاف البيان أن هناك احتمالا أن اللقاحات الموجودة قد تكون أقل فعالية ضد هذه السلالة.

وأشار الخبراء إلى أنه أسرع انتشارا من سلالة "دلتا" التي كانت المهيمنة في العالم حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا