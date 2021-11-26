سويسرا: اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من كورونا

حذرت السلطات الصحية السويسرية من احتمال أن تكون اللقاحات الموجودة أقل فعالية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في إفريقيا مؤخرا.

وأشار المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا، في بيان له يوم الجمعة، إلى أن الاجتماع الطارئ لمنظمة الصحة العالمية صنف السلالة الجديدة من فيروس كورونا كـ"مثيرة للقلق".

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وجاء في البيان أن "سلالة فيروس كورونا B.1.1.529 التي تم اكتشافها مؤخرا يثير قلقا. ولديها طفرات أكثر مما كان معروفا للعلماء في ما يخص السلالات الأخرى المثيرة للقلق".

وأضاف البيان أن هناك احتمالا أن اللقاحات الموجودة قد تكون أقل فعالية ضد هذه السلالة.

وأشار الخبراء إلى أنه أسرع انتشارا من سلالة "دلتا" التي كانت المهيمنة في العالم حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"