مركز غاماليا البيولوجي: لم نعثر على أي آثار جانبية للقاحنا الأنفي المضاد لكورونا

أعلن مدير مركز غاماليا الروسي للبحوث البيولوجية ألكسندر غينتسبورغ عن عدم تسجيل أي آثار جانبية لاستخدام اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورنا ويؤخذ عن طريق الأنف.

وقال غينتسبورغ في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "حتى الآن لم نسجل أي آثار جانبية للقاح الأنف وسيتعين علينا التأكد من فعاليته".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا اللقاح خطيرا على ذوي الحساسية، قال إنه "مثل أي دواء آخر، قد يكون خطيرا فقط عند المرحلة الحادة من المرض. وإن لم تكن هناك حالة حادة، فيمكن استخدامه دون أي قيود".

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يذكر أن مركز غاماليا الروسي الذي طور لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، حصل على موافقة من وزارة الصحة الروسية على إجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح الأنفي الجديد.

ويشار إلى أن هذا اللقاح ليس بديلا عن اللقاح الأساسي، وإنما يستخدم بمثابة عقار معزز.

المصدر: تاس