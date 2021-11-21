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مركز "غاماليا": لقاح الأنف ضد كورونا يظهر أدنى حد من الآثار الجانبية

الصحة

مركز
Reuters VLADIMIR PESNYA
المختبرات الصحية الروسية - أرشيف
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أعلن نائب مدير مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية دينيس لوغونوف، أن لقاح "سبوتنيك" الأنفي الجديد ضد كورونا، يترك حدا أدنى من التأثيرات الجانبية على متلقيه.

وقال في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "سيضمن استخدامه حماية مناعية إضافية للجهاز التنفسي".

وأضاف: "استخدام لقاح الأنف ملائم للتطعيم، فهو غير مؤلم، مع حد أدنى من الآثار الجانبية".

وتابع: "بالإضافة إلى أننا سنحقق الشيء الأكثر أهمية، فبعد التطعيم الأساسي بالحقن سيكون لدينا مناعة بالتطعيم الإضافي عن طريق الأنف".

وختم: "هذا التطعيم سيمثل حاجزا إضافيا بتعزيز مناعة الجهاز التنفسي".

المصدر: "تاس"

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