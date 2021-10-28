مركز "غاماليا" الروسي يختبر لقاحا أنفيا ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن اللقاح الأنفي الذي اخترعه علماء المركز سيخضع للاختبار السريري بعد 6 - 8 أشهر.

وقال إن التطعيم بلقاح "سبوتنيك - V" وإعادة التطعيم باللقاح الأنفي لا يضمنان الوقاية بنسبة 100% من الجريان الصعب لمرض "كوفيد – 19" فحسب بل ويؤديان إلى الحيلولة دون أية إصابة بفيروس كورونا مبدئيا.

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و مضى قائلا:" إننا نفترض أن مثل هذه المناعة ستكون عقيمة، أي أن الإنسان المطعّم لن يمتلك مناعة خلطية فحسب بل ومناعة مخاطية ضد دخول أي فيروس جسم الإنسان عن طريق الفم، وذلك على الرغم من عدم إجراء الاختبارات السريرية التي يجب أن تؤكد هذا المر.

وأضاف العالم الروسي أن استخدام اللقاح الأنفي سيساعد في تكوين حاجز مستقل أمام تغلغل الفيروس في جسم الإنسان على مستوى المناعة المحلية عبر "بوابة دخول" الفيروس.

يذكر أنه يخطط لتسجيل اللقاح الأنفي والبدء في إنتاجه بعد 6–8 أشهر. وكان، ألكسندر غينسبورغ قد أشار في وقت سابق إلى أن اللقاح الأنفي سيستخدم عن طريق تلقي جرعتين منه. لكن من غير المستبعد تلقي جرعة واحدة فقط.

المصدر: لايف