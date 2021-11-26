سبع علامات غير نمطية للسكتة الدماغية يجب أن تبحث عنها!

تُعرف السكتة الدماغية بأنها حالة طبية طارئة تهدد الحياة، ويمكن أن تحدث عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ما يتطلب اهتماما عاجلا.

وفي حين أن بعض السكتات الدماغية يمكن أن تحدث فجأة مع ظهور سريع للأعراض الجسدية، إلا أن هناك العديد من العلامات الدقيقة التي تدل على أنك قد تتجاهلها باعتبارها شيئا آخر. فالصداع والدوخة والألم كلها أعراض غامضة لمجموعة من الحالات الطبية - ولكن متى يجب أن تشعر بالقلق؟.

ما هي الأعراض غير النمطية للسكتة الدماغية؟

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن الوقاية من آلاف السكتات الدماغية من خلال البحث عن هذه الأعراض الرئيسية:

• ضعف في الوجه (مثل تدلى الجفن أو الشفة).

• الغثيان.

• الدوار.

• الخدر.

• فقدان التوازن.

• كلام غير واضح.

• صداع الرأس.

ويمكن أن تبدأ السكتات الدماغية بأعراض غريبة يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى ذروة هذه الحالة الطبية الطارئة.

وتبدأ السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن الدماغ ما قد يسبب صداعا مؤلما وارتباكا.

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ومن أولى أعراض السكتة الدماغية الدوخة وفقدان التوازن والصداع والشعور بأن دماغك "غير متصل بالمحيط".

وفي حين أن الأعراض الأكثر شهرة للسكتة الدماغية تصف ترهل الوجه والأطراف الضعيفة، فإن هذه الأعراض المبكرة ضرورية لاكتشاف السكتة الدماغية مبكرا والعمل بسرعة.

ما هي أكثر أعراض السكتة الدماغية شيوعا؟

يستخدم الاختصار "FAST" لتلخيص أسرع علامات السكتة الدماغية التي تؤثر على الوجه والذراعين وقدرة الشخص على الكلام.

ويمكن تصنيف السكتة الدماغية إلى المراحل التالية من قبل NHS:

- الوجه - قد يكون الوجه سقط على جانب واحد وقد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يكون فمه أو عينه سقطتا.

- الذراعين - قد لا يتمكن الشخص المصاب بسكتة دماغية من رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما كذلك بسبب الضعف أو التنميل.

- الكلام - قد يعاني شخص ما من تلعثم في الكلام أو تشويش في النطق.

وفي بعض الحالات، قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظا.

ويمكن أن تكون أعراض السكتة الدماغية غير النمطية أكثر شيوعا عند النساء، ما يجعلها أكثر عرضة لتجربة هذه الحالة المزعجة.

وغالبا ما تكون هذه الأعراض أكثر دقة ويصعب تحديدها كأثر جانبي خطير لشيء يهدد الحياة مثل السكتة الدماغية.

ووفقا لموقع Healthline الطبي، فإن الأعراض الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية لدى النساء تشمل:

• الغثيان أو القيء.

• النوبات.

• السقطات.

• صعوبة في التنفس.

• الألم.

• الإغماء.

• فقدان الوعي.

• ضعف عام.

وفي حين أن هذه الأعراض الشائعة قد تبدو طفيفة، إلا أن الوقت مهم عندما يتعلق الأمر بالإصابة بسكتة دماغية، لذا فمن الأفضل دائما إطلاق ناقوس الخطر عند مواجهة أي مجموعة من هذه الأعراض.

المصدر: إكسبريس