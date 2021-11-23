طرق بسيطة تحرق السعرات الحرارية دون أن ندرك ذلك

تعد السعرات الحرارية مهمة عندما يتعلق الأمر بالصحة، وهي المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن أو زيادته لأنه يمكن حرقها بسهولة أو زيادة استهلاكها، وفقا للهدف المنشود.

وبينما يبدو أن حرق السعرات الحرارية من خلال التمارين المكثفة هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الوزن الزائد، يمكن أن تلعب المهام اليومية دورا مهما عندما يتعلق الأمر بتسريع عملية فقدان الوزن.

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وتشير بعض الدراسات إلى أن التنظيف بالمكنسة الكهربائية والكي وغيرها من المهام المنزلية اليومية قد تساعد على حرق السعرات الحرارية.

إذا كنت تبحث عن تسريع فقدان الوزن في فترة وجيزة، فهناك الكثير من الأعمال المنزلية البسيطة والتمارين البيتية التي يمكنك القيام بها للتخلص من الوزن الزائد، حيث أنها تقدم فرصة أكبر لضخ الدم ورفع معدل ضربات القلب.

وهنا أفضل الطرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية في المنزل:

اصعد الدرج

استخدم السلالم في منزلك أو المبنى كبديل للتمارين الرياضية باهظة الثمن في صالات الرياضة.

ومن خلال الصعود والنزول على مجموعة من السلالم بوتيرة منتظمة لمدة 11 دقيقة على الأقل، سوف تعمل عضلاتك ويضخ القلب.

وستؤدي هذه الطريقة البسيطة إلى حرق ما يقدر بـ 100 سعرة حرارية وشد جسمك بالكامل.

الكنس

يمكن أن يمنحك التنظيف بالمكنسة الكهربائية لمدة 25 دقيقة فقط تنظيفا جيدا وعميقا لمنزلك بالكامل، بينما تحرق ما لا يقل عن 100 سعرة حرارية في هذه العملية.

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ولتحقيق حرق إضافي، استخدم أداة تنظيف السجاد لإزالة الشعر لتنظيف ألياف الأرضيات الناعمة بعمق أثناء إزالة شعر الحيوانات الأليفة والوبر.

كومة الكي

إذا كنت تؤجل عملية الكي لبعض الوقت، فإن القيام بذلك في 40 دقيقة سيساعدك على التخلص من السعرات الحرارية أثناء تنعيم القمصان والتنانير وغيرها من الملابس.

وستساعد حركة الكي على تحريك الذراعين أثناء الوقوف وتقوي القلب.

ويمكنك فعل ذلك لمدة 38 دقيقة على الأقل لحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية مع وضع علامة على قائمة الأعمال المنزلية.

جمع أوراق الأشجار في الحديقة

يمكن أن يؤدي ترتيب الأوراق المتساقطة في فصل الخريف إلى تمرين الجسم بالكامل وحرق الكثير من السعرات الحرارية في هذه العملية.

وستعمل 21 دقيقة فقط من مهمة الحديقة الأساسية هذه على تحريك ساقيك وضخ القلب، كل ذلك في رفاهية هواء الخريف المنعش.

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تاي تشي

يتطلب هذا التمرين منخفض المجهود الحد الأدنى من الجهد بينما يعطي نتائج مذهلة.

وتعرف تاي تشي بأنها تمارين تجمع بين التنفس العميق والاسترخاء مع الحركات منخفضة الشدة.

وتعمل الحركات الإيقاعية على تحريك الجسم بالكامل باستخدام تمديدات بطيئة للأطراف وتقنيات التنفس المتحكم بها لمساعدتك على الاسترخاء مع تقوية قلبك.

ويمكنك القيام بـ 22 دقيقة من هذه الممارسة الهادئة التي تتطلب مساحة صغيرة فقط ويتم الاستمتاع بها على أفضل وجه كنشاط في الهواء الطلق.

جز العشب

عندما يحل الصيف، يكون هذا وقتا رائعا لاستخدام حديقتك كذريعة للحفاظ على لياقتك.

وسيبقي جز العشب، على سبيل المثال، لمدة 16 دقيقة فقط حديقتك فاتنة وخضراء بينما تحرق 100 سعرة حرارية بسهولة.

المصدر: إكسبريس