"مشروب إنقاص الوزن" .. الفوائد الثمانية لـ''أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض''

يعد فقدان الوزن أمرا صعبا ولا يوجد حل سحري لخفضه، لكن مشروبا واحدا يمكن أن يساعدك في التخلص من الوزن الزائد.

وغالبا ما يوصف الشاي الأخضر بأنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب معرفة السبب. وفي حين أن شرب الشاي دون إجراء أي تغييرات أخرى لن يساعدك على إنقاص الوزن، إلا أنه يحتوي على عدد من الفوائد التي يمكن أن تجعل الأمر أسهل.

ويكشف موقع "إكسبريس" عن الفوائد الصحية الثمانية للشاي الأخضر، وفقا لخبير الشاي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما ورئيس المعلمين في VAHDAM India، كيتان ديساي.

وأوضح ديساي: "الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة. ولهذا السبب، فهو يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع. ويحتوي الشاي الأخضر على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة من أي شاي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود والقهوة".

- الفوائد الثمانية لـ''أحد أكثر المشروبات صحة على وجه الأرض''

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• خصائص حرق الدهون بسبب وجود مادة الكاتيكين والكافيين.

• يساعد في إنقاص الوزن.

• قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

• يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) ويساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2.

• منع مرض السكري النوع 2.

• مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تحارب البكتيريا.

• يساعد في وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية.

• يحمي من هشاشة العظام.

- كيف يساعد الشاي الأخضر على إنقاص الوزن؟

يمكن أن يكون الشاي الأخضر بمثابة مشروب "لإنقاص الوزن"، لكنه لن ينجح إذا كان نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية لا يدعمان فقدان الوزن.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين، وهو مضاد للأكسدة. وأهم هذه العناصر هو epigallocatechin gallate (EGCG)، وهي مادة يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي.

وقال ديساي: "تشير الأبحاث إلى أن هذين المركبين يمكنهما تسريع عملية التمثيل الغذائي. ويمكن أن يساعد الكاتشين في تكسير الدهون الزائدة، في حين أن الكافيين يساعد في حرق الدهون وتحسين أداء التمارين. وكل من الكاتشين والكافيين الموجودين بشكل طبيعي في الشاي الأخضر، قد يكون لهما تأثير تآزري ويمكنهما زيادة كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم".

ويحتوي الشاي الأخضر أيضا على عنصر نشط يعرف باسم الثيانين، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد في تقليل التوتر من خلال توفير تأثير مهدئ ومريح يساعدك أيضا على إنقاص الوزن

ومع ذلك، أضاف ديساي: "ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار هي استراتيجيات فعالة للغاية لفقدان الوزن. والشاي الأخضر المستخدم إلى جانب هذه الطرق قد يزيد من نتائجها الإيجابية".

ولمعرفة أي فوائد، لا يمكنك فقط شرب الشاي الأخضر بين الحين والآخر.

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وتختلف كمية الشاي المطلوبة للفوائد الصحية اختلافا كبيرا بين الدراسات، لكن ديساي يوصي بشرب ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميا.

ومن ناحية أخرى، حذر من أن "الكمية المثلى قد تختلف من شخص لآخر. وقد تكون الجرعات العالية جدا مشكلة بالنسبة للبعض، ولكن بشكل عام، تفوق فوائد الشاي الأخضر مخاطره بكثير. وفي الواقع، قد يؤدي شرب الشاي الأخضر باستمرار إلى تحسين صحتك بشكل كبير".

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إذا تم تناول كميات كبيرة من الشاي الأخضر، يمكن أن يكون له آثار جانبية غير سارة بما في ذلك:

• الشعور بالتوتر.

• مشاكل النوم.

• الجفاف.

• الصداع.

• تهيج المعدة (عند التخمير بشدة أو عند تناوله على معدة فارغة).

كما حذر الخبير من أن: "الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد يجب أن يشربوا الشاي الأخضر ساعة واحدة بعد الوجبات أو بين الوجبات، لأنه قد يؤثر على امتصاص الحديد".

المصدر: إكسبريس