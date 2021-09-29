خبيرة تغذية تحذّر البعض من شرب الشاي الأخضر

أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الشاي الأخضر من المشروبات المنشطة، ومع ذلك على بعض الأشخاص الامتناع عن شربه.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة وفيتامينات مجموعة В والأملاح المعدنية والتانين والكافيين. ولهذا الشاي وظائف مطهرة. ولكن في بعض الحالات يمكن أن يلحق الشاي الأخضر أضرارا بالصحة. فمثلا على النساء الحوامل عدم الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على الكافيين، ما يمنع امتصاص حمض الفوليك. ولنفس السبب يجب عدم تناوله في حالة الإصابة بالغلوكوما وارتفاع مستوى ضغط الدم.

وتوضح الخبيرة، أن التانين يؤثر في مستوى الحديد في الجسم. كما يؤثر سلبا في امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم. لذلك تنصح بعدم تناول الشاي الأخضر خلال تناول الطعام، بل بعد مضي ساعة على الاكل. بالإضافة إلى هذا يمكن أن يسبب التانين تهيج الغشاء المخاطي، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة أو الأثني عشري، تجنب شرب الشاي الأخضر.

المصدر: نوفوستي