روسيا.. الأطباء البيطريون يعيدون الحركة لكلبة فقدت قوائمها الأربع – فيديو

تمكن الأطباء البيطريون في مدينة نفوسيبيرسك في سيبيريا الروسية من إعادة الحركة للكلبة مونيكا بتركيب أربع قوائم لها مصنوعة من التيتانيوم، بعد أن تجمدت قوائمها وبترت بسبب الصقيع.

ونشرت قناة "أن غي إس" الروسية فيلما مصورا عن الكلبة "مونيكا"، حيث قال الجراح الشهير سيرغي غورشكوف الذي أجرى العملية: "تم العثور على مونيكا مشلولة بسبب البرد القارص والصقيع بالقرب من مدينة كراسنودار" جنوبي البلاد.

وأضاف: "تم إحضار مونيكا إلى نوفوسيبيرسك وفي البداية لم تكن القوائم الصناعية التي زرعت لها مناسبة بسبب الفحص بالأشعة المقطعية غير الصحيح، وكان علي إعادة إجراء عملية لها".

وأضاف: "وضعنا أطرافا صناعية مخصصة للقطط، وليس للكلاب، وكان هناك خطر كبير ألا ينجح أي شيء.. محاولاتنا لن تؤذي الكلبة بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "استغرق التحضير حوالي الشهر، وخلال العملية الأولى تم وضع طرف صطناعي واحد في 1.5 ساعة، وبعد شهر تم وضع القوائم الثلاث الأخرى في 3 ساعات".

من جهتها، قالت إحدى ناشطات الرفق بالحيوان، إن "صديقتها مارينا غابيتش، عثرت على كلبة مشلولة في قرية بلاستونوفسكايا بالقرب من كراسنودار، حيث ظلت في الثلج لمدة أسبوعين، وكان المارة يطعمونها، لكن لم يأخذها أحد إلى بيته، ونتيجة لذلك، تم نقلها في حالة خطيرة إلى العيادة، فيما لم يتم العثور على الأشخاص الذين قطعوا أطرافها المشلولة إثر الصقيع وتركوها معاقة".

المصدر: وكالات