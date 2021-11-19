تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)

ولدت القطة ميداس بأربع آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح القطة البالغة من العمر أربعة أشهر نجمة على الإنترنت.

ويتابع القطة أكثر من 73000 شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدت القطة الصغيرة في أحد الأفنية الخلفية بأنقرة مع خمسة أشقاء وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقا من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

Reuters

وقالت دوسيميتشي التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة (جولدن ريتريفر): "لم نفكر قط في شراء قطة كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع وقد رغبنا في تبنيها".

واشتق اسمها من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو.

بالرغم من أن شكل ميداس يبدو غريبا، إلا أن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريسات نوري أصلان.

وما يميز ميداس هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز