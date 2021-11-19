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تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)

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تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)
Reuters
القطة التركية ميداس
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ولدت القطة ميداس بأربع آذان وعيب في الفك بسبب طفرة جينية، لكن هذا لم يمنع من أن تصبح القطة البالغة من العمر أربعة أشهر نجمة على الإنترنت.

ويتابع القطة أكثر من 73000 شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدت القطة الصغيرة في أحد الأفنية الخلفية بأنقرة مع خمسة أشقاء وتبنتها فيما بعد كانيش دوسيميتشي وعائلتها.

وقال أفراد العائلة إنهم وقعوا في حب ميداس من النظرة الأولى ورغبوا في استضافتها بمنزلهم، انطلاقا من الشعور بالتعاطف مع حيوان ينتظره مصير مجهول في ظل ضعف إمكانية العثور على من يكفله بسبب حالته الفريدة.

تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)
Reuters

وقالت دوسيميتشي التي تربي اثنين من الكلاب من فصيلة (جولدن ريتريفر): "لم نفكر قط في شراء قطة كل ما أردناه هو إنقاذ قطة من الشارع وقد رغبنا في تبنيها".

واشتق اسمها من شخصية الملك ميداس في الأساطير الإغريقية وهو ملك كان له قدرة على تحويل أي شيء يلمسه إلى ذهب، لكنه كان بأذني حمار.

تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)

وحققت ميداس شهرة واسعة على الإنترنت عبر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها اليومية مع الكلبين سوزي وزينو.

بالرغم من أن شكل ميداس يبدو غريبا، إلا أن حالتها لم تؤثر على صحتها أو على حاسة السمع لديها حسبما يقول الطبيب البيطري ريسات نوري أصلان.

وما يميز ميداس هو أن كل الآذان الأربعة متصلة بالقناة السمعية.

تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)
Reuters
تركيا.. ولادة قطة بأربع آذان حظيت بشهرة واسعة على الإنترنت (صور)
Reuters

المصدر: رويترز

 

 

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