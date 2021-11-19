الأسباب الستة المحتملة للإصابة بطنين أذن واحدة فقط

يمكن أن يكون طنين الأذن تجربة مزعجة للغاية. ومع ذلك، إذا كنت مصابا بالحالة في أذن واحدة فقط، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة صحية خطيرة.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لطنين الأذن في أذن واحدة: تتراوح من تراكم شمع الأذن إلى السرطان في الحالات الأكثر خطورة. وقد تكون الضوضاء واضحة، لكن يجب ألا تتجاهلها أبدا.

ويمكن أن يكون طنين الأذن أحد أعراض العديد من الحالات الصحية، وقد يؤدي إلى فقدان السمع إذا ترك دون علاج.

ويقال إن الأصوات التي تسمعها عند الإصابة بطنين الأذن تختلف، وتوصف على النحو التالي:

• الرنين.

• الأزيز

• الصياح.

• الهسهسة.

• الخفقان.

• الموسيقى أو الغناء.

ما الذي يسبب طنين الأذن في أذن واحدة؟

- شمع الأذن

أحد الأسباب الشائعة لطنين الأذن من جانب واحد هو تراكم شمع الأذن. ويحتاج كل شخص إلى كمية صحية من شمع الأذن لمنع أي بكتيريا ضارة من الوصول إلى قناة أذنك ومن هناك إلى طبلة الأذن.

ومع ذلك، إذا كان جسمك ينتج الكثير من شمع الأذن، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد يؤدي إلى ضعف السمع أو الطنين في أذن واحدة. وذلك لأن كل شمع الأذن يخلق ضغطا متزايدا في أذنك، ما يؤدي إلى تحفيز الأعصاب في أذنك الداخلية.

ويتلقى دماغك هذه الإشارات العصبية ويقرؤها على أنها ضوضاء، ما يؤدي إلى حدوث طنين: ضوضاء متخيلة أو هلوسة سمعية - حقيقية بشكل مزعج بالنسبة لك، ولكنها غير مسموعة لأي شخص آخر.

وإذا كنت تشك في إصابتك بتراكم شمع الأذن، فلا تحاول إزالته بنفسك.

حدد موعدا مع اختصاصي السمع الذي سيكون قادرا على تقييم حالتك، أو اذهب إلى طبيبك العام الذي يمكنه إحالتك إلى أخصائي.

- مرض Ménière

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يُعرف بأنه حالة مزمنة تؤثر على الأذن الداخلية وتسبب طنين الأذن وكذلك الدوخة وفقدان السمع.

وتميل هذه الحالة إلى التفاقم، ويمكن أن تهدأ لأشهر أو حتى سنوات، ويمكن أن تتراوح النوبات في شدتها من الشعور بالدوار قليلا إلى الدوار الكامل.

- التهابات الأذن

تعد التهابات الأذن المزمنة السبب الأكثر شيوعا لطنين الأذن من جانب واحد بين الأطفال.

وغالبا ما تصيب هذه الالتهابات الأذن الوسطى وتعرف باسم التهاب الأذن الوسطى.

- تمزق طبلة الأذن

أحد الأسباب الأكثر وضوحا لطنين الأذن من جانب واحد هو إصابة الأذن، ما يؤدي إلى تمزق طبلة الأذن.

وتختلف تمزقات طبلة الأذن من حيث الحجم: تميل التمزقات الصغيرة إلى الشفاء من تلقاء نفسها، ولكن بعد حدوث تمزق كبير، يمكن ترك الأشخاص بحاجة إلى الجراحة.

- التصلب اللويحي MS

في بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص المصابون بالتصلب المتعدد من طنين في أذن واحدة.

ويحدث هذا نتيجة لتأثير مرض التصلب العصبي المتعدد على الدماغ.

- ورم صفراوي

يمكن أن يحدث ورم صفراوي أحيانا نتيجة التهابات الأذن المزمنة. وهو نمو لخلايا الجلد خلف طبلة الأذن، والتي إذا تُركت دون علاج يمكن أن تسبب ضررا طويل المدى للأذن ما يؤدي إلى فقدان السمع.

- السرطان

يمكن أن تؤدي الإصابة بسرطان الأذن أو الأنف أو الحلق إلى الإصابة بطنين الأذن.

وإذا قمت بزيارة طبيبك بخصوص طنين الأذن الذي تعاني منه، فيجب عليه الفحص والتحقيق في أي أسباب كامنة محتملة لطنين الأذن في إحدى الأذنين أو كلتيهما.

وإذا كنت قلقا بشأن طنين الأذن، فحدد موعدا مع طبيبك الذي يمكنه تقييم حالتك وإحالتك إلى أخصائي الأذن.

المصدر: إكسبريس