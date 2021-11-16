غينسبورغ: لم تكتشف أي آثار جانبية للقاح الأنفي

أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير عام مركز "غاماليا" لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أنه لم تكتشف أي آثار جانبية للقاح الأنفي المضاد للفيروس التاجي المستجد.

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وأكد غينسبورغ، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن "الخبراء لم يكتشفوا إلى الآن أي آثار جانبية للقاح الأنفي".

ويذكر أن وزارة الصحة الروسية سمحت في منتصف شهر أكتوبر بإجراء اختبارات سريرية للقاح الأنفي (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) المضاد للفيروس التاجي المستجد، الذي ابتكره خبراء مركز "غاماليا".

ويضيف غينسبورغ، إن مسألة استخدام اللقاح الأنفي بدلا من الحقن، يعتمد في الأساس على نتائج الاختبارات السريرية.

ووفقا له، سسيكون من الضروري التطعيم باللقاح الأنفي مرة كل ستة أشهر وربما بعد فترة أطول. وهذه المسألة قيد الدراسة.

المصدر: نوفوستي