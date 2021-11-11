انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح "سبوتنيك إم" المخصص للمراهقين في موسكو

انطلقت في روسيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك M"، المخصص للمراهقين.

وأعلنت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الخميس، أن ثلاثة آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.

وأوضحت أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح، مشيرة إلى أن لقاح "سبوتنيك M" هو نفس لقاح "سبوتنيك V" المكون من جرعتين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بكمية أقل.

المصدر: نوفوستي