"كوفيد-19" يغير مستوى ضغط الدم. ما خطورة ذلك؟

أعلن أخصائي القلب، الدكتور زاوربيك شوغوشيف، أن "كوفيد-19" يمكن أن يغير مستوى ضغط الدم لدى المصاب.

ويشير الأخصائي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، يمكن أن تحول الشخص الذي يتمتع بضغط دم طبيعي، إلى شخص يعاني من ارتفاع في مستوى ضغط الدم، حيث يعد تغيّر مؤشرات ضغط الدم من بين مظاهر متلازمة ما بعد "كوفيد-19".

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ويضيف الأخصائي أن السبب في هذه التغيّرات يعود إلى التأثير الذي يحدثه الفيروس التاجي المستجد في الجهاز العصبي.

كذلك يقول شوغوشيف إنه عندما يحدث هذا، يتبعه، على وجه الخصوص، خلل في تنظيم وسوء تكيّف ضغط الدم الشرياني. والأشخاص الذين يرقدون في المستشفى بسبب إصابتهم بـ "كوفيد-19"، ويعانون من ارتفاع كبير في ضغط الدم، يغادرون المستشفى وهم يعانون من انخفاض ضغط الدم. وبالعكس يغادر المستشفى من كان يعاني من انخفاض ضغط الدم، وهو يعاني من ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم، تصعب السيطرة عليه".

ويضيف: "يطلق على ضغط الدم (القاتل الصامت)، وعند حصول تغيرات بسبب الإصابة بـ (كوفيد-19)، فإن الشخص الذي كان ضغطه 140 يصبح 160-180، أي يتحول من شخص سليم إلى شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم".

ويشير الأخصائي إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي تدريجيا إلى خلل في بطانة الأوعية الدموية، وبعد الإصابة بـ "كوفيد-19" تتسارع هذه العملية كثيرا.

ويقول: "كانت هذه العملية سابقا تستمر سنوات طويلة، ولكن بعد الإصابة بـ (كوفيد-19) قد تكتمل في غضون بضعة أسابيع، ما يسبب مشكلات جديدة سلبية جدا للقلب والأوعية الدموية، حيث يزداد احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

واستنادا إلى ذلك، ينصح الأخصائي بضرورة التطعيم ضد "كوفيد-19" لتجنب مثل هذه المضاعفات الخطيرة.

المصدر: نوفوستي