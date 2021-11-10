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عقار من الأجسام المضادة لعلاج "كوفيد-19"

الصحة

عقار من الأجسام المضادة لعلاج
Gamaleya Center
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز غاماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز يعملون على ابتكار عقار من الأجسام المضادة لعلاج "كوفيد-19".

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"مير-19" يجتاز المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية


ويشير غينسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا العقار المحتوي على الأجسام المضادة سوف يستخدم في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19".

ويقول، "ستبدأ الاختبارات السريرية لهذا العقار في شهر يناير عام 2022. وآمل أن تنتهي هذه الاختبارات في غضون 3-4 أشهر".

وتجدر الإشارة، إلى أنه تجري في روسيا اختبارات لعدد من الأدوية لعلاج المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد. ومن بين هذه الأدوية "مير-19" الذي ابتكره خبراء الوكالة الفيدرالية للعلوم الطبية والبيولوجية، والذي اجتاز المرحلة الثانية للاختبارات السريرية.

ومع ذلك يبقى التطعيم الطريقة الأكثر موثوقية للوقاية من "كوفيد-19". وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، أن سبب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى SARS-CoV-2 هو رفض التطعيم الوقائي.

المصدر: نوفوستي

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