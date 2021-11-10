"مير-19" يجتاز المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية

أعلنت فيرانيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، أن دواء "مير-19" لعلاج "كوفيد-19"، يمكن تسجيله رسميا والبدء بإنتاجه.

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وذكرت سكفورتسوفا، في حديثها، إلى المشاركين في المؤتمر العلمي والعملي الدولي العاشر "Molecular Diagnostics-2021" إلى أن مرحلة الاختبارات السريرية الثانية لدواء "مير-19" قد قاربت على الانتهاء.

وتقول، إن "مير-19" هو دواء مضاد للفيروسات ومخصص لعلاج "كوفيد-19" من ابتكار خبراء الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية. يتركب الدواء من مكونين- المادة الفعالة عبارة عن RNA صغير متداخل، والببتيد الناقل. ووفقا للمبتكرين، هذا الدواء فعال ضد جميع السلالات المعروفة للفيروس التاجي المستجد بما فيها "دلتا". وأظهرت نتائج اختباره على الحيوانات انخفاض الحمل الفيروسي بمقدار 10000 مرة. ودواء "مير-19" مخصص للوقاية من "كوفيد-19" وعلاجه، ويؤخذ عبر الاستنشاق أو عن طريق الأنف".

وكانت سكفورتسوفا، قد أكدت في وقت سابق، أن "مير-19" لا يؤثر في الجينوم البشري وفي منظومة المناعة، ولكنه يمنع تكاثر الفيروس ويمنع الإصابة بالحالات الشديدة للمرض.

المصدر: نوفوستي