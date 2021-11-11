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طبيب يكشف خطأ يهدد بنخر العظام

الصحة

طبيب يكشف خطأ يهدد بنخر العظام
Sputnik Vladimir pesnia
ألكسندر مياسنيكوف
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أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن تناول عقار البايفوسفونيت، يمكن أن يؤدي إلى نخر في مفصل الفك العلوي.

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وأشار مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن تناول عقارالبايفوسفونيت الذي يستخدم لمنع تآكل العظام وتقويتها، يمكن أن يؤدي إلى نخر في مفصل الفك العلوي.

ووفقا له، توصف العقاقير من فئة البايفوسفونيت، عادة للنساء المصابات بهشاشة العظام.

ويقول، "هذه العقاقير مخصصة لتحسين صحة العظام، وهذا صحيح. ولكن المفارقة تكمن في أن لها تأثير جانبي، حيث تسبب لدى نسبة معينة من النساء نخر عظام الفك العلوي".

ويضيف موضحا، عادة في مثل هذه الحالات، تراجع معظم النساء المصابات أطباء الأسنان، وقد يكون هذا خطا. لذلك يدعو إلى إبلاغ الأطباء عن تناول البايفوسفونيت، الذي قد تتطلب الحالة التخلي عن تناوله، إذا كان لا بد من إجراء عملية جراحية في الفك.

ويقول، "عندما تشعر المرأة بألم في السن، تراجع طبيب الأسنان الذي يقلع السن، وبالتالي يتسبب في النخر".

المصدر: نوفوستي

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