اختبار بسيط في قصبة الساق يدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم!

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول على مدار فترة زمنية طويلة، إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، عندما يُقيّد تدفق الدم إلى القلب، والذي يمكن أن يكون خطيرا للغاية.

ويمكن أن يساعد اختبار قصبة الساق البسيط، الذي اقترحه الدكتور كريس إليادس، في تحديد ما إذا كانت مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة بشكل فلكي وتتطلب إشرافا طبيا فوريا أم لا.

ويقول الدكتور إليادس إنه يمكن الضغط بإصبعك على قصبتك لمعرفة مدى حدوث "الوذمة المؤلمة". وإذا كان الأمر كذلك، فقد يشير ذلك إلى فشل القلب الاحتقاني - حيث تكافح عضلة القلب لضخ الدم بكفاءة كما ينبغي.

وتشمل الأعراض الرئيسية لفشل القلب ما يلي:

• ضيق التنفس بعد الراحة أو النشاط.

• الشعور بالتعب معظم الوقت.

• الشعور بأن التمرين مرهق.

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• تورم الكاحلين والساقين.

وقد يعاني بعض الأشخاص من سعال مستمر وسرعة في ضربات القلب ودوخة.

ويمكن للطاقم الطبي طلب فحوصات الدم وتخطيط القلب وتخطيط صدى القلب لتأكيد تشخيص قصور القلب.

ويهدف علاج قصور القلب إلى السيطرة على الأعراض وإبطاء تقدم المرض.

وعادة ما يكون العلاج عبارة عن مزيج من الأدوية وتغيير نمط الحياة والجراحة.

ويقترح الخبراء في Mayo Clinic ممارسة الرياضة في معظم أيام الأسبوع لتحسين الكوليسترول.

ومن خلال ممارسة الرياضة، فأنت تساعد على زيادة عدد البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي يمكنها التقاط الكوليسترول "الضار" ونقله إلى الكبد ليتم تكسيره.

وستحتاج إلى تقليل استهلاكك من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، لأنها يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان: دقيق الشوفان والفاصوليا وبراعم بروكسل والتفاح والكمثرى.

المصدر: إكسبريس