نوع طعام شائع ينبغي تناوله كل يوم لتقليل خطر الإصابة بالخرف

كشفت الأبحاث كيف يمكن لنظامك الغذائي ونمط حياتك أن يساعدا في وقف بداية تدهور الدماغ، ولكن ما هو الطعام الذي يجب أن تتناوله ثلاث مرات في اليوم لتقليل خطر الإصابة بالخرف؟

وفي حين لا يوجد علاج للخرف، قالت جمعية ألزهايمر إن تأخير ظهور المرض لمدة خمس سنوات فقط يمكن أن يخفض عدد الوفيات المرتبطة به إلى النصف.

وكشفت الأبحاث أن النظام الغذائي غير الصحي وخيارات نمط الحياة يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بالخرف، لذلك قد يكون الوقت حان لبدء اتباع نظام غذائي صديق للخرف.

ويعزى الفضل في نظام "مايند" الغذائي (نظام البحر الأبيض المتوسط-داش للتدخل من أجل تأخير التنكس العصبي) في تأخير بداية تدهور الدماغ.

ويجمع هذا النظام الغذائي بين نهجين مرحب بهما: حمية البحر الأبيض المتوسط ​​والنهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).

ويركز هذا النظام الغذائي على تناول الأطعمة الطبيعية غير المصنعة والمصادر الصحية للدهون مع الحد من تناول الملح.

ووفقا لنظام "مايند" الغذائي، يجب تناول الحبوب الكاملة ثلاث مرات يوميا: مصدر واحد على الأقل من الحبوب الكاملة في كل وجبة.

ما هي الحبوب الكاملة؟

على عكس الحبوب المكررة، فإن الحبوب الكاملة سليمة وبالتالي فهي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

وتحتوي الحبوب الكاملة المختلفة على عناصر غذائية مختلفة، ولكن الحبوب الكاملة بشكل عام غنية بالألياف والمعادن والدهون الصحية للقلب.

ويجب تناول الحبوب الكاملة ثلاث مرات في اليوم، وفقا لنظام "مايند الغذائي".

كما يدعو نظام "مايند" الغذائي إلى تناول الكثير من الخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك وزيت الزيتون.

وبالإضافة إلى مكانتها في نظام غذائي صديق للخرف، ترتبط الحبوب الكاملة أيضا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري النوع 2 والسمنة.

- أنواع الحبوب الكاملة التي يمكنك إضافتها إلى أي وجبة:

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• القمح الكامل، بما في ذلك الحنطة والقمح الصلب.

• الأرز البني والأرز البري.

• الشعير.

• الذرة.

• الشوفان.

• الحنطة السوداء.

• الكينوا.

• فريكة.

وفيما يلي بعض الأفكار حول كيفية إدخال المزيد من الحبوب الكاملة في كل وجبة.

الإفطار

وعاء من العصيدة أو الخبز المحمص الكامل من شأنه أن يجعل بداية اليوم ممتازة.

الغداء

أضف جزءا من الكينوا أو الفريكة إلى السلطة لتناول وجبة غداء مغذية للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة طوال فترة ما بعد الظهر.

وجرب تناول وجبة خفيفة من الفشار المصنوع من الحبوب الكاملة أو كعك الشوفان.

وجبة العشاء

تناول طبق معكرونة لذيذ بالقمح الكامل، أو الأرز البني أو البري.

المصدر: إكسبريس