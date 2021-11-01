الحكة الجلدية.. ماذا نفعل عند الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي؟

التهاب الجلد التأتبي، مرض جلدي واسع الانتشار واعراضه الحكة وتهيج الجلد وتقشره. وهذه أعراض يعاني منها الكثيرون.

فماذا يجب أن نعمل وما هي مسببات هذا المرض؟

تقول الطبيبة الروسية تاتيانا شابوفالينكو، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية، التهاب الجلد التأتبي يرتبط بعوامل كثيرة، ويمكن في حالات معينة أن يتفاقم.

وتضيف، ينخفض نشاط منظومة المناعة في حالات الإجهاد، ما يسبب تفاقم العديد من الأمراض المزمنة. كما أنه بسبب الإجهاد ينتج الجسم كمية أكثر من الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تنخفض امدادات الدم إلى طبقات الجلد القريبة من السطح. لذلك يجب التقليل قدر الإمكان من الإجهاد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيفه.

ومن جانبها تشير الدكتورة لودميلا سميرنوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، إلى أن الملابس قد تكون السبب في الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، حيث أن بعض الناس يعانون من الحساسية. لذلك ينصحون بارتداء ملابس فاتحة اللون ويفضل أن تكون قطنية. وتضيف، لأن الألوان الداكنة للصبغات المستخدمة يمكن أن تسبب رد فعل الجلد.

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وتشير الأخصائية، إلى أن الرطوبة والبرد يمكن أن يكونا السبب بالتهاب الجلد التأتبي ، لذلك يوصي الأطباء في كثير من الأحيان المرضى لبعض الوقت، إذا أمكن، السفر إلى منطقة أو بلد يتمتع بمناخ دافئ ومناسب.

وتضيف، تباع في الوقت الحاضر في الصيدليات مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل لها خصائص مضادة للحساسية. ومع ذلك، لا ينصح باستبدال الأدوية التي يصفها الطبيب بهذه المستحضرات، حيث أن الطبيب يوصي باستخدامها بعد انتهاء الغلاج والتأكد من تحسن حالة الجلد.

وتضيف تاتيانا شابوفالينكو، هناك مواد تحتوي على الهستامين، وهي مادة تسبب تطور امراض الحساسية. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي الامتناع عن تناول الأسماك البحرية والثمار الحمراء (الفراولة والكرز وغيرها) وكذلك الطماطم والحمضيات الحمراء والأجبان والشوكولاتة. كما قد يسبب شاي بعض الأعشاب الحساسية.

فكيف نعالج التهاب الجلد التأتبي؟

أولاً ، أثناء تفاقم الحالة، قد يصف الطبيب مضادات الهيستامين. وثانيًا ، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المراهم الطبية، التي يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية والتناسلية، عموما لكل حالة خصوصيتها.

المصدر: فيستي. رو