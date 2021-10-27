مركز "غاماليا" الروسي بصدد تسجيل لقاح للأطفال ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية أن مركزه سيسجل عما قريب لقاحا للأطفال ضد فيروس كورونا .

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وقال:" يخضع اللقاح في الوقت الراهن للاختبار الصيدلي وآمل بأن يتخذ قريبا قرار بتسجيل لقاحنا الجديد".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية قد تسلمت كل المستندات اللازمة لتسجيل اللقاح ضد فيروس كورونا للمراهقين (تتراح أعمارهم بين 12 و18 عاما) والذي أطلقت عليه تسمية "غام- كوفيد – فاك- إم" ووضعه مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية الذي سبق له أن وضع بضعة لقاحات، وبينها "سبوتنيك - V" و"سبوتنيك لايت" ولقاح المراهقين. أما العدد الإجمالي للقاحات المسجلة في روسيا فبلغ 5 لقاحات. إلا أن وتائر حملة التطعيم في روسيا لا تزال منخفضة، مع العلم أن تشكل مناعة القطيع يقضي بتطعيم 80% من السكان. أما نسبة المطعمين في البلاد فلم تتجاوز 45% فقط.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا