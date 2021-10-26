طبيب يكشف متى يمكن السماح بعدم التطعيم

أعلن الطبيب الروسي الكسندر مياسنيكوف، أن هناك حالات محددة طبيا، تسمح للشخص بالامتناع عن التطعيم.

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ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن غالبًا ما تنشأ مخاوف من التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، لدى الأشخاص المصابين بالتجلط الدموي، وارتفاع كثافة الدم (الدم الغليظ)، والحساسية.

ويقول: "موانع التطعيم للأشخاص الذين يعانون من تجلط الدم، من صنع الخيال. لأن السبب الرئيسي لمنع التطعيم هو الصدمة التأقية للمكون الأول للقاح".

ويضيف موضحا، في الواقع يحتاج الشخص المصاب بمرض أخر، إلى التطعيم. أي بعبارة أخرى يجب تطعيم من يعاني من تجلط الدم والجلطة الدماغية والسرطان أيضا.

ويقول محذرا، "يجب تلقي ثلاث جرعات. مشيرا إلى أن الشباب الأصحاء يمكنهم التغلب على المرض، بينما كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة سيموتون".

ويضيف، إقناع الناس بعدم التطعيم يعني حرمانهم من الحياة. لأن خطر الإصابة بـ "كوفيد-19" لكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة يفوق أي آثار جانبية محتملة للقاح. لذلك على الطبيب الذي يحاول إقناع الناس بعدم التطعيم، إعطاء المريض شهادة تحريرية بذلك، ليتحمل مسؤولية نتائجها.

المصدر: فيستي. رو