دراسة تكشف قدرة "كوفيد-19" على إتلاف أوعية دموية في الدماغ!

توصلت دراسة جديدة إلى أن "كوفيد-19" يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى إتلاف الوظيفة الإدراكية.

وكشفت الدراسة، التي أجراها علماء من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، أن "كوفيد-19" يمكن أن يقتل خلايا المخ المعروفة باسم الخلايا البطانية.

Wenzel et al., Nature Neuroscience, 2021

ووجدت الدراسات سابقا أن ما يصل إلى 84% من مرضى "كوفيد-19" يعانون من أعراض عصبية، وفقدان حاسة التذوق أو الشم، ونوبات صرع وسكتات دماغية وفقدان للوعي وارتباك، وقد يكون هذا تفسيرا لذلك.

The brains of #COVID-19 patients have damaged blood vessels (more so-called string vessels representing remnants of lost capillaries); SARS-CoV-2 infects brain endothelial cells and leads to microvascular pathology via RIPK signalinghttps://t.co/vR0mgZ9EbS — Nature Neuroscience (@NatureNeuro) October 21, 2021

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وغطت يلينا دجانوفا من Insider سابقا كيف يعاني مرضى "كوفيد-19" من فقدان الذاكرة، حتى بعد أشهر من الإصابة بالفيروس.

وأجريت الدراسة عن طريق مسح أدمغة الأشخاص الذين ماتوا بسبب "كوفيد-19".

وأظهرت نتائج البحث الأوعية الخيطية، وهي خلية ميتة لا تسمح بتدفق الدم، وهي علامة على ضعف الإدراك، ولها عدد من المخاطر الطبية، بما في ذلك السكتات الدماغية الدقيقة.

ومع ذلك، هناك أمل في أن هذا الوجه الجديد لـ "كوفيد-19" قد يكون قابلا للعكس.

وقال فينسينت بريفوت، أحد معدي الورقة البحثية، من مركز أبحاث Inserm في ليل، لـ RFI News: "رأينا أنه في الهامستر، الذي طور أشكالا ثانوية جدا من "كوفيد-19"، يبدو أن هذه الظاهرة قابلة للعكس، لذلك يمكننا أن نأمل في إمكانية عكسها أيضا في البشر".

المصدر: ساينس ألرت