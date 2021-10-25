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أستاذة سموم تكشف ما سيحدث للمصريين حال وصول غازات بركان لابالما الإسباني إلى مصر

الصحة

أستاذة سموم تكشف ما سيحدث للمصريين حال وصول غازات بركان لابالما الإسباني إلى مصر
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كشفت رئيسة قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية السابقة في مصر مها غانم، أن 99% من جزيئات الغازات المنبعثة من بركان لابالما الإسباني تتكون من غازات نستنشقها يوميا.

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وأضافت أنه في حال وصول غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الهواء في مدينة الإسكندرية يحدث بعض الأعراض للمواطنين عند الاستنشاق التي هي عبارة عن تهيج شديد للعينين والأغشية المخاطية والجلد والجهاز التنفسي. 

وأوضحت أنه من الممكن أن يتسبب استنشاق ثاني أكسيد الكبريت في حدوث تشنج قصبي، وذمة رئوية، والتهاب رئوي، وانسداد حاد في مجرى الهواء.

وأشارت إلى أن التعرض عن طريق الاستنشاق لتركيزات منخفضة جدًا من ثاني أكسيد الكبريت يؤدي إلى تفاقم أمراض الرئة المزمنة، مثل الربو وانتفاخ الرئة.

وأكدت رئيسة قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، أن ثاني أكسيد الكربون عند استنشاقه بالهواء يسبب بعض المخاطر من بينها: الدوخة، والأرق، والشعور بالوخز أو الوخز بالإبر، وصعوبة التنفس، والتعرق، والتعب وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والغيبوبة، والاختناق والتشنج.

المصدر: الوطن

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