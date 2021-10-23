عارضان في الرؤية قد يحذران مبكرا من السكتة الدماغية

تحدث السكتات الدماغية عندما يكون هناك انسداد يؤدي إلى الدماغ، وقد تكون بعض التغييرات التي تحدث في العين إشارة مبكرة إلى هذا الخطر المميت.

ومن خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة، يمكن تقليل المخاطر ولكن أيضا معرفة أعراض الإنذار المبكر سيساعد في ضمان علاج أسرع لتقليل أي ضرر خطير.

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والعيون، بما في ذلك الرؤية، هي أحد التحذيرات المبكرة التي يجب تحديدها، حيث أن ملاحظة رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما، أو الشعور برؤية مزدوجة، قد ينبؤ بحدوث انسداد في الدماغ، والذي قد يعني إصابة وشيكة بالسكتة الدماغية.

وتعتمد العيون، مثل جميع أعضاء الجسم، على تدفق الدم الغني بالأكسجين ليعمل. ولديها أعصاب وأنسجة ترسل إشارات إلى الدماغ لتكوين صورة بصرية.

وواحدة من هذه الأنسجة المهمة هي شبكية العين، والتي تقع في الجزء الخلفي من العين. وتلعب شبكية العين دورا مهما في إرسال الإشارات البصرية إلى الدماغ، وتحتوي على شرايين وأوردة صغيرة وكبيرة تنقل الدم من وإلى القلب.

وهذا الدم ضروري للرؤية، ويمكن أن يؤثر الانسداد في الأوعية الدموية في شبكية العين بشكل دائم على الرؤية ويؤدي إلى العمى.

ووفقا للموقع الصحي Medical News Today، يمكن أن تشمل أعراض السكتة الدماغية ما يلي:

- كلام غير واضح

- ضعف مفاجئ في الأطراف

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- صعوبة في البلع

- فقدان التوازن أو الشعور بعدم التوازن

- فقدان جزئي أو كامل للرؤية أو ازدواج في الرؤية

- الدوخة أو الإحساس بالدوران

- تنميل أو شعور بالوخز

- القيء أو الغثيان

والسكتات الدماغية الإقفارية هي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعا. وتحدث عندما تمنع جلطة دموية تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وتتشكل جلطات الدم هذه عادة في المناطق التي تضيق فيها الشرايين أو تسد بمرور الوقت بسبب الترسبات الدهنية المعروفة باسم اللويحات.

وتقلل خيارات نمط الحياة الصحي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 80% كما ورد في إحدى الدراسات المنشورة في المعهد الوطني لمكافحة السرطان.

طرق لتقليل المخاطر الخاصة بك

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتوصي إرشادات النشاط البدني للأمريكيين بـ 2.5 ساعة في الأسبوع.

- اتباع نظام غذائي صحي للقلب، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة.

- استشارة اختصاصي تغذية للحصول على نظام غذائي صحي مناسب

- تجنب أو الإقلاع عن التدخين

وتقول مؤسسة "مايو كلينيك" أن "معرفة عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، واتباع توصيات الطبيب واعتماد أسلوب حياة صحي" هي أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من السكتة الدماغية.

المصدر: إكسبريس