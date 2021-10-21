خبير وبائيات روسي: اللقاحات الروسية قادرة على الحماية من متحور جديد لسلالة "دلتا"

اللقاحات الروسية قادرة على حماية المواطنين من متحور AY.4.2، بصفته نوعا جديدا لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

أعلن ذلك الباحث في معهد الوبائيات التابع لهيئة "روس بوتريب نادزور"(الرقابة على الاستهلاك) الروسية، كامل حافظوف، مشيرا إلى أن ظهور نوع جديد من سلالة "دلتا" في روسيا قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19". وأوضح قائلا إن دراسات العلماء الأجانب تدل على أن متحور AY.4.2 قد يكون أكثر عدوى بنسبة 10%، مقارنة بسلالة "دلتا" العادية.

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وقال الباحث إن روسيا قد شهدت حالات منعزلة للإصابة بتلك الطفرة، وهناك احتمال لتفشيها على نطاق واسع. بينما من الصعب الحديث الآن عن سرعة انتشار AY.4.2 .

فيما لا يعتبر الخبراء، حسب حافظوف، أن المتحور الجديد هو الذي يتحمل المسؤولية عن عدد كبير من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مختلف البلدان.

مع ذلك فإن الخبير الروسي أشار إلى أن اللقاحات الروسية قادرة على حماية الروس من متحور AY.4.2، بصفته نوعا جديدا من سلالة "دلتا" من فيروس كورونا.

المصدر: لايف