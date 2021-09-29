طبيب روسي يقدم نصيحة "طريفة" لمن يعاني من طنين الأذن

إلى ماذا يشير طنين الأذن، الذي يعاني منه الكثيرون. وكيف يمكن علاجه؟

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يجيب الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، ومعه البروفيسور بوريس ستاروسفيتسكي، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، على هذه الاستفسارات.

ويقول البروفيسور موضحا، ليس لهذه المشكلة علاقة مباشرة بالأذن. لأن السبب قد يكمن في العصب السمعي، لأن هذه المشكلة هي عادة من "أمراض الأوعية الدموية". لذلك يجب في هذه الحالة معالجة السبب وليس الأذن.

ويضيف مياسنيكوف، أن حالات طنين الأذن شائعة جدا.

ويقول، "تقليديا، تسببه الأدوية، بما فيها الأسبرين، والعديد من المضادات الحيوية ... قائمة طويلة من الأدوية".

لذلك يمكن للطبيب المختص تشخيص سبب الطنين ومن ثم وصف العلاج اللازم.

ويقول، "هناك طريقة مزعجة للتخلص من طنين الأذن، تتضمن حمل سماعات الرأس بنغمة مختلفة بصورة دائمة. وعند رفعها يشعر الشخص بالسعادة من طنين الأذن". ويضيف، عموما لا يمكن فعل أي شيء سوى التحمل.

المصدر: فيستي. رو