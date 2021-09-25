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طبيبة: جسم مريض بالسرطان يبث رائحة مميزة

الصحة

طبيبة: جسم مريض بالسرطان يبث رائحة مميزة
Gettyimages.ru
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قالت إيرينا سكوروغودايفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، في مقابلة تلفزيونية، إن جسم الإنسان المصاب بالأورام يبدأ في إصدار روائح معينة.

وذكرت المختصة، أن الشخص المصاب بهذا المرض الخطير، يعاني من التعرق المفرط ويترافق ذلك برائحة تشبه رائحة اللحم الفاسد.

وأوضحت الأخصائية، أن جسم الإنسان المريض، يقوم خلال مكافحة الورم، بفرز عامل نخر الورم ألفا (TNFα) ويسمى أيضا كاككتين (بالإنجليزية: cachectin)‏ أو كاككسين (بالإنكليزية: cachexin)‏ هو بروتين إشارة خلوية (سيتوكين) يشارك في عملية الالتهاب في جسم الإنسان.

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وبالنسبة لأمراض الأورام، تبقى الزيادة في درجة الحرارة سمة مميزة، ويمكن أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة. ولذلك غالبا ما نشم رائحة الأمونيا لدى الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد.

المصدر: nevnov.ru

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