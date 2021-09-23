باراسيتامول.. العلماء يحددون فئة يحرم عليها تناوله !

حدد علماء في مركز استشاري طبي دولي بحسب المجلة الطبية nature reviews endocrinology الفئة التي يحرم عليها تناول عقار الباراسيتامول.

وأضافت الدراسة أنه يمكن أن يؤثر تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على نمو الجنين ويزيد من خطر الإصابة بطفرات. جاء ذلك في العمل الجديد لمجموعة دولية من العلماء ، المنشور على البوابة الطبية Nature Reviews Endocrinology.

وحلل الخبراء الدراسات المنشورة سابقا في مجال علم الأوبئة ونتائج التجارب العلمية على الحيوانات والخلايا وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الدواء يمكن أن يتداخل مع نمو الجنين، فضلا عن إثارة الاضطرابات المرتبطة بالنمو العصبي والتناسلي والجهاز البولي التناسلي.

المصدر: Nature Reviews Endocrinology