 
مباشر

طبيب روسي يكشف 4 بوادر للجلطة الدماغية

الصحة

طبيب روسي يكشف 4 بوادر للجلطة الدماغية
Gettyimages.ru peterschreiber.media
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc9j

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم ينذر بالإصابة بالجلطة الدماغية.

إقرأ المزيد
ومن الدواء ما قتل.. طبيب يكشف خطأ فادحا في علاج الجلطة الدماغية
ومن الدواء ما قتل.. طبيب يكشف خطأ فادحا في علاج الجلطة الدماغية


ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، يزيد التدخين والإفراط في تناول الكحول من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويضيف، كما أن تناول بعض الأدوية الهرمونية، يمكن أن يكون مقدمة للجلطة الدماغية. لذلك من الضروري إجراء فحص الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتأكد من خلوها من اللويحات.

ويقول، "استنادا إلى مقدار تضييق الأوعية الدموية يقرر الطبيب ما يجب عمله".

وحذر مياسنيكوف في نفس الوقت من إجراء فحص بالرنين المغناطيسي للرأس للوقاية من الجلطة الدماغية، لأن هذه العملية تستخدم في تشخيص الجلطة الدماغية بعد حدوثها.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا