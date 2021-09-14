دراسة تكشف تأثر نوم الرجال بالدورة القمرية

أظهرت دراسة جديدة من جامعة أوبسالا، نُشرت في مجلة Science of the Total Environment، أن نوم الرجال قد يتأثر بشكل أقوى بالدورة القمرية مقارنة بالنساء.

وأنتجت الدراسات السابقة نتائج متضاربة إلى حد ما حول الارتباط بين الدورة القمرية والنوم، حيث أفاد البعض بوجود ارتباط في حين أن البعض الآخر لم يفعل ذلك.

New study from my group: Our findings suggest that the effects of the lunar cycle on human sleep are more pronounced among men. https://t.co/XqsOeJiQD5 — Christian Benedict, PhD (@sleep_advocate) September 11, 2021

وهناك العديد من التفسيرات المحتملة لهذه النتائج المتضاربة، ومع ذلك، فإن العديد من الدراسات السابقة التي بحثت في ارتباط الدورة القمرية بنوم الإنسان لم تتحكم في تحليلاتها للإرباكات المعروفة بتأثيرها على نوم الإنسان، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي والأرق.

Men’s #sleep may be more powerfully influenced by the #lunar cycle than women’s, according to a new study from Uppsala University, now published in the journal Science of the Total Environment. https://t.co/IWE9hUVOEa#chronobiology — Sleep Research Society (@ResearchSleep) September 13, 2021

وخلال فترة الهلال المتزايد (waxing period)، تزداد كمية سطح القمر المضيء كما تُرى من الأرض، وتتحول اللحظة التي يعبر فيها القمر خط الزوال تدريجيا إلى ساعات المساء المتأخرة. وفي المقابل، خلال فترة الهلال المتناقص (waning period)، يتضاءل السطح المضيء وتتحول اللحظة التي يعبر فيها القمر خط الزوال تدريجيا إلى ساعات النهار.

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ويقول كريستيان بنديكت، الأستاذ المساعد في قسم علم الأعصاب بجامعة أوبسالا في السويد، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "استخدمنا تسجيلات نوم ليلة واحدة في المنزل لـ 492 امرأة و360 رجلا. ووجدنا أن الرجال الذين تم تسجيل نومهم أثناء الليالي في فترة الهلال المتزايد من الدورة القمرية أظهروا كفاءة نوم أقل وزاد وقت الاستيقاظ بعد بداية النوم مقارنة بالرجال الذين تم قياس نومهم خلال الليالي في فترة الهلال المتناقص. وفي المقابل، ظل نوم النساء غير متأثر إلى حد كبير بالدورة القمرية. وكانت نتائجنا قوية حتى مع التكييف مع مشاكل النوم المزمنة وشدة انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم".

وإحدى الآليات التي قد يؤثر من خلالها القمر على النوم هي ضوء الشمس الذي ينعكس على القمر في الأوقات التي ينام فيها الناس عادة. بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن أدمغة الذكور قد تكون أكثر استجابة للضوء المحيط من أدمغة الإناث.

ويخلص بنديكت إلى أن الدراسة "لا يمكن أن تشرح ما إذا كان ارتباط النوم بالدورة القمرية سببيا أم مترابطا فقط".

المصدر: ميديكال إكسبريس