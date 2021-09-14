طبيب يوضّح من يحتاج إلى قياس ضغطه في حالة الاستلقاء

أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، متى يجب ان يقاس مستوى ضغط الدم في حالة الاستلقاء.

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ويشير مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني ردا على سؤال حول وضعية الشخص الصحيحة عند قياس ضغط الدم، إلى أن الطبيب يقيس مستوى ضغط الدم عادة في وضعية الجلوس. ولكن هناك حالات يجب قياس ضغط الدم في وضعية الاستلقاء.

ويقول، "خاصة في المستشفيات، يجب على الأطباء قياس مستوى ضغط الدم لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من الدوالي وبعض الأمراض الأخرى في وضعيتي الجلوس والاستلقاء".

ويضيف، فمثلا عند قياس مستوى ضغط الدم لإمرأة مسنة في وضعية الجلوس يكون 120 على 70 وفي وضعية الاستلقاء يكون 180 على 110.

ويقول، " لذلك يجب دائما قياس مستوى ضغط الدم في وضعيتي الجلوس والاستلقاء، وبصورة خاصة المرضى الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وكبار السن".

ويضيف، أما بالنسبة لطريقة قياس مستوى ضغط الدم المعيارية، فيمكن أن تجرى في وضعية الجلوس.

المصدر: فيستي. رو