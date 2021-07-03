طبيب ينبه إلى خطأ فادح عند قياس ضغط الدم الشرياني

قال الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إنه لا يجوز بتاتا قياس ضغط الدم الشرياني، بعد القيام بمجهود بدني أو تنفيذ ذلك على عجل.

وشدد الطبيب على أن وضعية جسم الشخص، مهمة أيضا لتحقيق القياس الصحيح للضغط.

وأضاف ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني: "لا يجوز الاستعجال عند قياس الضغط بل يجب التروي وتوخي الدقة. يجب على المرء الجلوس بهدوء لعدة دقائق قبيل عملية قياس الضغط. ويجب عليه الاستناد إلى ظهره. ولا يجوز عقد الساقين بتاتا لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رفع الضغط إلى عشرة ملليمترات من الزئبق".

ولاحظ الطبيب أيضا أنه للحصول على قياسات أكثر دقة، يجب فحص الضغط على كل من اليد اليسرى واليمنى.

المصدر: نوفوستي