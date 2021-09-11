ثلاثة أعراض تنذر بأن قلبك في خطر
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حذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي تصريحات صحفية حذر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.
كما أشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأي إزعاج في الصدر، مثلا أثناء أنشطته البدنية.
وفي وقت سابق ذكر طبيب روسي آخر أعراضا خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.
المصدر: "نوفوستي"
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