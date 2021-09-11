 
مباشر

ثلاثة أعراض تنذر بأن قلبك في خطر

الصحة

ثلاثة أعراض تنذر بأن قلبك في خطر
YouTube
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9la

حذّر الطبيب الروسي زاؤور شوغوشيف الأخصائي في أمراض القلب من ثلاثة أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

إقرأ المزيد
علامات على وجه الإنسان تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغية
علامات على وجه الإنسان تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغية

وفي تصريحات صحفية حذر شوغوشيف من خطر شعور الإنسان بالحرقة وسط الصدر أو ضيق التنفس لدى انتقال الإنسان من غرفة دافئة إلى مكان بارد، وهو إحساس يمكن أن يدوم لمدة 5 دقائق.

كما أشار الطبيب إلى ضرورة لجوء الإنسان إلى استشارة الأخصائيين لدى شعوره بأي إزعاج في الصدر، مثلا أثناء أنشطته البدنية.

وفي وقت سابق ذكر طبيب روسي آخر أعراضا خفية لأمراض القلب والأوعية الدموية، بينها ارتفاع الضغط في غياب أعراض أمراض أخرى، واضطرابات في ضربات القلب والدوار.

 

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا