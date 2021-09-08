اختبار دواء "مير-19" الروسي المضاد لـ "كوفيد-19" لم يكشف عن آثار جانبية خطيرة

أعلنت الدكتورة داريا كريوتشكو، أن اختبار دواء "مير-19" الذي ابتكره معهد المناعة التابع للوكالة الفدرالية للعلوم الطبية والبيولوجية، لم يكشف عن آثار جانبية خطيرة.

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وتضيف الخبيرة، هذه أول مرحلة من مراحل الاختبارات السريرية للدواء الجديد التي انتهت في شهر مايو الماضي، وحاليا يخضع الدواء لمرحلة الاختبارات الثانية. وقد أظهرت النتائج، أنه فعال في علاج المصابين بمرض "كوفيد-19" وأنه "آمن ويتحمله المرضى جيدا".

ودواء "مير-19" مخصص للاستنشاق عبر كمامة ويعمل بفضل آلية تداخل الحمض النووي الريبي RNA - يمكن لجزيئات حمض الريبونوكلييك الصغيرة، أن تمنع نسخ الجينات الفيروسية والتعبير عنها. ويتكون الدواء من جزيئات حاملة - ببتيد وRNA المتداخل.

وتجدر الإشارة، إلى أن العديد من الدول في انتظار ما يبتكره العلماء الروس في مجال اللقاحات والأدوية المضادة لمرض "كوفيد-19". فمثلا أعلن شوكت علي خان سفير باكستان لدى روسيا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن بلاده تتباحث مع الجانب الروسي بشأن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في باكستان، بالإضافة إلى أنها استلمت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي.

المصدر: فيستي. رو