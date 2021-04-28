انطلاق مرحة ثانية لاختبار دواء "مير- 19" الواعد الروسي ضد فيروس كورونا

بدأت مرحلة ثانية لاختبار دواء"مير-19" الروسي الواعد ضد "كوفيد – 19".

أعلنت ذلك رئيسة وكالة الطب والبيولوجيا الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا في حديث أدلت به يوم 28 أبريل للقناة التلفزيونية الروسية الأولى.

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وقالت إن المرحلة الأولى للاختبار السريري اختتمت بنجاح وأظهرت جودة الدواء وتحمله الممتاز من قبل المشاركين في الاختبار. أما المرحلة الثانية للاختبار السريري فستجرى على المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت، سكفورتسوفا أنه يتوقع أن يتم تسجيل الدواء الجديد في روسيا نهاية أغسطس المقبل. ولن يباع الدواء أولا في الصيدليات بل سيستخدم في المستشفيات فقط.

وأعادت، سكفورتسوفا إلى الأذهان أن وكالتها قد تلقت براءة اختراع دواء "مير – 19" الخاص بالوقاية من "كوفيد – 19" والعلاج في 11 أبريل عام 2021.

يذكر أن الدواء الجديد يمكن تعاطيه عن طريق الاستنشاق أو عبر الأنف.

ويعد الدواء آمنا ولا يؤثر على جينوم الإنسان ولا على مناعته، مع ذلك فإنه يمنع الإنسان من الإصابة بأشكال خطيرة من "كوفيد – 19".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا