الأسباب الخمسة لرائحة العرق .. بم تلمّح لك رائحة جسمك عن صحتك؟!

يوجد في المتوسط ​​ثلاثة ملايين غدة عرقية في جسم الإنسان، وأثناء ممارسة الرياضة يمكنك أن تفقد ما بين 700 مل و1.5 لتر من العرق في الساعة.

ونتعرق في جميع أنحاء أجسامنا، لنهدأ ونحافظ على رطوبة بشرتنا، ولكن، هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الغدد العرقية: الغدد المفرزة والغدد المفترزة، وغدد apoeccrine، التي تفرز العرق، وهي موجودة في الثدي والوجه وفروة الرأس والإبطين.

ويمكن أن يكون الشعور بالحرارة والتعرق أمرا جيدا في الظروف المناسبة: مثل التعرق في صالة الألعاب الرياضية.

ولكن، إذا بدت رائحة العرق مختلفة، فقد يرجع ذلك إلى مشكلة صحية.

لماذا قد تبدو رائحة العرق حامضة؟

يمكن أن تنتج رائحة الجسم الحامضة عن التعرق أكثر.

وكلما زاد تعرقك، زاد اختلاط عرقك بالبكتيريا التي تعيش عادة على بشرتك، ما يتسبب في الرائحة الحامضة.

ويمكن أن يكون هذا نتيجة حالة تسمى فرط التعرق، ما يسبب التعرق المفرط. ويمكن أن يساهم تناول الأطعمة اللاذعة مثل الثوم في هذه الرائحة أيضا.

لماذا تكون رائحة العرق مثل رائحة البول؟

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأمونيا في العرق إلى رائحة بول باهتة، والتي من الواضح أنها مزعجة.

ولكن العرق الذي تنبعث منه رائحة البول يمكن أن يكون أيضا من أعراض شيء أكثر خطورة. ويمكن لأمراض الكبد والكلى أن تسبب رائحة كريهة وغريبة.

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وإذا كان الكبد أو الكليتان لا تعملان بشكل صحيح، يمكن أن تتراكم السموم التي تُرشّح من الجسم بشكل طبيعي.

ويمكن أن يتسبب ذلك برائحة العرق مثل الأمونيا أو البول.

لماذا تبدو رائحة العرق مثل خميرة الخبز؟

تعتبر الخميرة من المكونات الرئيسية لرائحة الخبز اللذيذة، وهي بالتأكيد أقل شهية عندما تظهر على جسمك.

ويمكن أن تتسبب الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية أو عدوى الخميرة في الإبطين في جعل رائحة العرق تشبه رائحة خميرة الخبز.

لماذا رائحة العرق مثل الخل؟

يمكن أن تكون رائحة الخل مرتبطة ببعض الحالات الصحية المختلفة.

إذا كنت مصابا بمرض في الكلى، فقد تكون كليتاك غير قادرتين على تكسير مادة كيميائية تسمى اليوريا.

وسيقوم جسمك بعد ذلك بإفراز اليوريا من خلال البول والعرق - ما يتسبب في الحصول على رائحة تشبه الخل.

وقد يتسبب مرض السكري أيضا في جعل رائحة العرق أكثر نفاذة وخلا من المعتاد. وذلك لأن المستقلبات، بما في ذلك الأسيتون، تُطلق في العرق.

ويمكن أن يكون داء المشعرات سببا آخر لرائحة الجسم الشبيهة بالخل. وهذه عدوى بكتيرية تصيب شعر الإبط.

لماذا قد تبدو رائحة العرق حلوة؟

إذا كانت رائحة العرق أو الأنفاس حلوة بشكل غير عادي، فقد يكون هذا بسبب ارتفاع عدد الكيتونات في مجرى الدم.

وقد يبدو من الجيد أن تكون رائحتك حلوة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن يمكن أن تكون في الواقع علامة على حالات طبية خطيرة مثل مرض السكري غير الخاضع للسيطرة.

كيف يمكن التوقف عن إفراز العرق ذي الرائحة الكريهة؟

• الاستحمام بشكل متكرر: معظم روائح العرق سببها البكتيريا الموجودة على الجلد.

• استخدام مزيل العرق ومضادات التعرق.

• اشرب المزيد من الماء: شرب المزيد من الماء سيخفف العرق بشكل أكبر، ما يجعل الرائحة أقل وضوحا.

• النظام الغذائي: يمكن لنظامك الغذائي أن يغير رائحة العرق، ويمكن أن يؤثر تناول الكثير من اللحوم على مقدار تعرقك ورائحته.

المصدر: إكسبريس