مواد غذائية لتعزيز المناعة في الخريف

أعلنت الدكتورة إيرينا ليزون، خبيرة التغذية الروسية، أن ثمار التوت البري والعنب البري (عنب البقر) تساعد على تعزيز منظومة المناعة في الخريف قبل بداية موسم البرد.



وتشير الخبيرة في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن هذه الثمار الخريفية تحتوي على مكونات عديدة مفيدة للصحة بالإضافة إلى أنها تعزز منظومة المناعة قبل بداية موسم البرد.

وتقول، "تحتوي هذه الثمار على نسبة بسيطة من السكر لا تزيد عن 10 بالمئة، ولكنها تحتوي على نسب جيدة من الأحماض العضوية المفيدة جدا وكذلك على الفيتامينات والعناصر المعدنية. فمثلا يحتوي التوت البري cranberries على نسبة عالية من فيتامين C. كما تحتوي هذه الثمار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبيوفلافونويدات، المفيدة للمناعة، والقلب والأوعية الدموية، والبصر". لذلك تستخدم كثمار طبية".

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وتضيف الخبيرة، تبقى هذه الثمار طازجة خلال فترة طويلة، ما يسمح بالاحتفاظ بجميع خصائصها المفيدة، وهذا ما يميزها عن الفواكه التي لا يمكن الاحتفاظ بها طازجة خلال فترة طويلة.

وتقول، "يمكن وضع هذه الثمار في الماء والاحتفاظ بها في الثلاجة، أو القبو. لذلك لا حاجة لصنع المربى منها من أجل أن تبقى صالحة للاستهلاك".

وتضيف، يمكن استخدام هذه الثمار في طهو اللحوم المختلفة. وتقول، "مكونات هذه الثمار تتفاعل جيدا مع البروتينات وتحفز عمل المعدة. وبفضل احتوائها على فيتامين С تحسّن عملية امتصاص الحديد الموجود في اللحوم".

وتشير الخبير، إلى أنه عند استخدام هذه الثمار في الطهو. تفقد 20-30 بالمئة من العناصر المفيدة. وهذا أقل بكثير مما تفقده عند صنع المربيات منها.

المصدر: نوفوستي