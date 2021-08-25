طبيبة روسية: كيف نميّز بين سرطان المعدة والتهاب المعدة؟

أعلنت الدكتورة أولغا جيلودكوفا، أخصائية الأورام، أن هناك أعراضا لالتهاب المعدة قد تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة.

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وتقول الأخصائية في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، " إذا ظهرت أعراض وعلامات إضافية، مثل فقدان الوزن، والتقيؤ والألم ليس فقط في منطقة البطن، واضطراب التبرز، من الضروري إجراء الفحوص اللازمة بما فيها تنظير المعدة. وعند التقيؤ يجب إجراء فحص بالرنين المغناطيسي أيضا".

ومن جانبه يقول الدكتور الكسندر بارافينسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، إن التهابا مزمنا وخاصة التهاب المعدة، يمكن أن يتطور إلى السرطان. لذلك يدعو جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عاما فما فوق أن يخضعوا مرة في السنة إلى تنظير المعدة.

المصدر: نوفوستي