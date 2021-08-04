أخصائي أورام روسي يكشف عن الأعراض المبكرة لسرطان المعدة

كشف الدكتور رستم توبوزوف أخصائي جراحة الأورام، عن الأعراض الأولية المبكرة لسرطان المعدة.

إقرأ المزيد



ويشير الأخصائي في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أن هناك علامات مختلفة تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة، منها الغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام، والشعور بوجود كتلة في الجزء السفلي من المريء، واضطراب مرور لقمة الطعام. ويضيف "كما يمكن أن تحصل تغيرات في حاسة التذوق". وأن نزيف المعدة يشير إلى الحالة الخطرة من سرطان المعدة.

ويقول، "إذا لم تكن هناك أسباب واضحة لفقدان الوزن المفاجئ، مثل سوء التغذية وفقدان الشهية، فيمكن أن يكون السبب السرطان. لأن فقدان الوزن هو من علامات الإصابة بالسرطان، ولكن ليس في المراحل المبكرة".

وينصح الأخصائي بإجراء فحص السرطان بعد الخامسة والأربعين من العمر، كتشخيص أولي.

المصدر: نوفوستي